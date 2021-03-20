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社會 社會焦點 保障人權

200kg大樹迎面來　高雄騎士慘遭壓神奇擦傷！ 警：天公伯保庇

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市日前一機車騎士返家途中，意外遭到路旁倒塌的路樹砸中他的機車，造成他的臉部及雙手多處被樹枝刮傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市日前一名41歲潘姓男子騎乘機車返家途中，意外遭到路旁倒塌的路樹砸中他的機車，造成他的臉部及雙手多處被樹枝刮傷，恰巧瑞隆派出所員警巡邏經過，立刻請來119救護人員將男子送醫治療，員警擔憂倒塌的路樹影響民眾的行車安全，即刻會同里長及附近民眾一起將重達200多公斤的路樹移至一旁的人行道上。

前鎮分局瑞隆派出所警員，於18日19時巡邏行經前鎮區保泰路上，碰巧見一棵路樹倒塌路中，且壓著一名潘姓男子及他騎乘的機車，員警見狀立刻下車先將男子救出，並通報119救護人員到場將男子送醫，所幸男子僅臉部及雙手遭樹枝刮傷並無大礙，員警見這棵200多公斤重的路樹倒塌路中，嚴重影響用路人的行車安全，便與里長及附近民眾，一同合力將大樹移至一旁人行道上，讓阻塞的交通恢復順暢。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方會同當地里長與民眾一同合力將倒塌的路樹移倒塌的路樹移至一旁人行道上。（圖／記者吳世龍翻攝）

瑞平里里長陳柏村向警方表示，當日下午有里民反應該路樹底部有遭白蟻侵蝕的情況，恐會發生倒塌之虞，他隨即聯絡養工處人員隔日到場處理，卻沒想到傍晚時，這棵路樹就倒塌還砸中一位機車騎士，所幸僅機車車頭嚴重損壞，騎士的傷勢送醫急救後並無大礙。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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