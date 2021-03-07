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白蟻會海漂　興大研究團隊發現：耐鹽特性可跨島擴散

▲▼ 白蟻會海漂　興大研究團隊發現：耐鹽特性可跨島擴散 。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃原鼻白蟻。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國立中興大學、慈濟大學與美國佛羅里達大學的聯合研究團隊日前發現，環太平洋島嶼分布及棲息在海濱的白蟻物種，可以存活於高鹽度的環境，可吃含有海水鹽度的濾紙，而被作為對照組的內陸白蟻物種，則會在取食同樣鹽度的濾紙後迅速脫水死亡，證實白蟻的耐鹽特性有助海漂擴散。

中興大學昆蟲學系博士後研究員、本研究第一作者邱俊禕博士表示，這個發現支持一個在白蟻生物學中存在已久的假說，就是白蟻可以透過漂流木在海島間擴散。科學家發現白蟻透過飛行擴散的距離僅有數公里，然而一些相隔幾十公里的海島上卻能發現相同的白蟻物種。這些白蟻到底是如何在海島間擴散始終存在爭論，而目前被廣泛採納的說法是白蟻透過漂流木進行擴散，但白蟻能否面對海漂過程中的高鹽度的環境卻未曾被研究過。

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▲▼ 白蟻會海漂　興大研究團隊發現：耐鹽特性可跨島擴散 。（圖／記者崔至雲攝）

▲邱俊禕於白蟻飼養室中進行白蟻耐鹽測試實驗。（圖／記者崔至雲攝）

邱俊禕博士首先測試在台灣都市及山區常見的幾個白蟻物種，發現牠們大多無法在海水鹽度的環境中存活。這些白蟻取食浸有鹽水的濾紙之後，會在數天內脫水死亡。然而當他測試棲息於台灣東南海岸的黃原鼻白蟻 (Prorhinotermes flavus)時，發現這種白蟻展現出驚人的耐鹽特性。在被海水鹽度溶液 (3.5%)浸濕的濾紙中，黃原鼻白蟻可以存活超過12天，跟給予淡水的組別無異，而其他內陸物種大多活不過6天。後來，又進一步測試島嶼及海岸常見的截頭堆沙白蟻(Cryptotermes domesticus)與稻村楹白蟻 (Incisitermes inamurai)，也發現有極高的耐鹽性，顯示耐鹽性與白蟻的棲地及海漂擴散有關。

▲▼ 白蟻會海漂　興大研究團隊發現：耐鹽特性可跨島擴散 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣東海岸與棲息的耐鹽白蟻物種。（左至右）稻村楹白蟻、原鼻白蟻、截頭堆砂白蟻。（圖／記者崔至雲攝）

本研究通訊作者、中興大學昆蟲學系李後鋒教授表示，除了台灣分布於海岸的白蟻，這次的研究也測試了分布在太平洋東岸的美國白蟻物種。為求研究中使用的海鹽成分相同，他把台灣的鹽帶到美國佛羅里達大學供該團隊使用。這次在佛大的合作對象為他博士班的指導教授蘇南耀博士，是國際知名的白蟻學家，曾於2019年捐助台灣昆蟲學會設有學術獎。

李後鋒表示，台灣的黃原鼻白蟻是他的團隊近年積極投入研究的物種。本次發表的耐鹽特性是眾多研究之一。這種白蟻在實驗室中容易飼養，可以穩定地進行各種實驗。又因其無法在都市與森林中存活，逸出野外的風險也不高，或許未來有機會被作為模式生物。他與研究生目前持續記錄此種白蟻的特殊生殖模式、並探討其於處理農業廢棄物的應用潛力。希望未來白蟻不只是害蟲的代名詞，也能成為幫助人們改善生活的益蟲。
 

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