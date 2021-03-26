iPhone嗶進捷運承諾跳票　王鴻薇批悠遊卡董座「還有臉升官」

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

曾參與台北市長柯文哲2次競選的邱昱凱，從悠遊卡公司管理群副群長高升總經理，而董事長陳亭如則免兼總經理，並升任母公司「悠遊卡投控」的總經理，引起北市議會軒然大波。對此，國民黨台北市議員王鴻薇批評，陳亭如答應6個月內讓iPhone可嗶進捷運，結果卻沒做到，竟還有臉升官，決策錯誤比貪汙還可怕，悠遊付真是活生生例子。

王鴻薇26日在臉書寫道，悠遊付開通至今仍無法讓使用iOS系統的iPhone手機可以嗶進捷運；去年中，她在議會質詢柯文哲和陳亭如時，曾說「做不到，董事長可以下台了」，當時陳亭如雖然回應給她6個月努力，但至今仍沒做到，反倒是持續落後的悠遊卡公司，竟因柯文哲要高升自己的親信邱昱凱而雞犬升天，陳亭如還高升到母公司的總經理。

「一個美國，日本，中國，香港都可以做到的乘車嗶進捷運地鐵，台北做不到就是做不到。」王鴻薇批評，柯文哲當年還敢誇口殲滅敵軍，如今唾面自乾，竟毫不避諱地拿悠遊卡當酬庸親信的工具。「悠遊付的對手如今可以高枕無憂，即使擁有最大發卡量當靠山的悠遊付，如今也不可能有出息地和對手競爭了。」

王鴻薇表示，悠遊卡跨入電子支付是她近幾年持續關注質詢的議題，但很慚愧地，柯文哲不僅不懂，還一直用錯人，「從戴季全到林向愷，一連串的錯誤」，讓原可以成為領導品的悠遊付苦苦落後，決策錯誤比貪汙還可怕，悠遊付真是活生生例子。

另外，王鴻薇也用Hashtag嘲諷陳亭如，「iPhone不進捷運還有臉升官」、「我自己都覺得慚愧」、「悠遊卡會自己殲滅自己」。