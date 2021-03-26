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柯文哲催收停車費祭狠招！欠300元張貼公告　欠8千禁停公有停車場

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲柯文哲祭很招治停車費欠繳大戶，6月中旬將不得停公有停車場。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

北市停車欠費狀況嚴重，台北市長柯文哲日前才要求交通局研擬方案，拒絕讓積欠費大戶停放在公有停車格。停管處26日公布做法，從4月起，若車輛積欠停車費300元以上且催繳未果，停放路邊停車格將會被張貼欠款通知單，6月開始，若進入公有停車場，將在閘門接獲語音通知要求離開；若車主執意要停，除了張貼公告，積欠超過8千元或1萬以上（金額待研議），將扣車強制執行。

台北市交通局26日上午舉行交通會報。針對欠費車輛的催繳做為，停管處表示，會先建立一份欠繳大戶的黑名單，並於公有停車場公告標示「欠繳大戶禁止入場」等，提醒車主。

考量車道設計及排隊停等車輛，無法讓欠費車輛迴轉倒退，車輛在入口柵欄處透過語音播放及管理員提醒車主「禁止停放」、「請盡速離場」；若車主未離場，將張貼欠費單於擋風玻璃。此外，若欠費8千元或1萬元以上（金額待研議），將通知執行署到場查扣車輛。

停管處指出，路邊停車格因開放空間無法限制停車，開單員PDA輸入車號，一旦查到是黑名單的車輛，將張貼欠費通知單於擋風玻璃。

停管處規劃，預計4月中旬可在路邊停車格進行欠費通知單張貼；至於有閘門設計的路外停車場，則還要進行軟硬體安裝、測試，預計6月中旬完成。

對此，柯文哲聽完後表示，這一案已經簽核，但還是有幾個問題，他並指示交通局長陳學台研議，第一，若欠費車輛進入公有停車場能否當場繳清？若車主繳清欠費，應給予該停車場員工獎勵、讓他們有點好處。

柯文哲說，欠費300元以下不催繳，因為行政成本太高，但停車管理都E化，公有停車場對欠費車輛應該全都知道，所以只是提醒要不要繳，他強調現在E化作業，以前做不到、現在應該都可以做得到才對。

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