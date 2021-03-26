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邱昱凱經歷遭起底3年就升悠遊卡總座　簡舒培重砲轟：酬庸！

▲▼簡舒培起底邱昱凱過往經歷。（圖／翻攝簡舒培臉書）

▲簡舒培起底邱昱凱過往經歷。（圖／翻攝簡舒培臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

曾參與台北市長柯文哲2次競選的邱昱凱，從原本的悠遊卡公司管理群副群長高升總經理，引起北市議會軒然大波。民進黨台北市議員簡舒培起底邱昱凱過往經歷，幾乎都與柯文哲有關，她重砲批評柯文哲酬庸，「難道是顏色對了，就沒關係了嗎？」

簡舒培指出，柯文哲的「網軍頭」邱昱凱，自2014年加入柯文哲的競選團隊後備受重用，選後便進到市長室擔任機要專員，職等為薦八至薦九，薪水至少5.4萬元起跳。

簡舒培也提到，邱昱凱曾藉柯文哲名義關說喬兵役而請辭，卻似乎沒有離開市府過，分別擔任台北市公民參與委員會、世大運諮詢委員會，2018年擔任柯文哲競選辦公室文宣部主任，選後馬上進入悠遊卡公司擔任企劃室副主任以及董事長特助，不過短短不到3年，一路坐直升機升上公司管理群副群長，接著成為悠遊卡公司總經理，月領24萬、年薪300萬。

簡舒培說，當初長期關心台灣農業的吳音寧，擔任北農總經理月薪14萬，但被柯文哲討厭，發動柯粉網路霸凌，還誣賴酸她高薪240萬實習生，但現在邱昱凱竟然以六年資歷，坐直升機升上悠遊卡總經理變成「邱300」，邱昱凱的薪水每月比當時吳音寧多了10萬元，而邱昱凱擔任悠遊卡的董事長特助，悠遊卡的業績還每年往下，她質疑「最講求效率的柯文哲為什麼還讓邱昱凱升任總經理呢？」

簡舒培反問，「難道是顏色對了，就沒關係了嗎？」還是掌握網軍就能掌握阿伯？最愛罵別人酬庸的民眾黨怎麼完全鴉雀無聲了？

簡舒培批評，民眾黨成立以來，寄生市府又寄生國會，佔盡公家資源便宜，特別新增約聘員額給自己人，不同局處的機要借調媒事組，再安插自己人在各大官股公司，這不是酬庸甚麼才是酬庸？

悠遊卡人事異動引發關注，柯文哲對此表示，尊重每個公司的董事，「不過這樣，邱昱凱已經很久沒有搞政治，2018以後就很認真在做悠遊卡，我到覺得這升遷也蠻正常，沒有什麼特別」。

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簡舒培柯文哲邱昱凱悠遊卡

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