邱昱凱接悠遊卡總座挨批酬庸　馮光遠：曾攻擊吳音寧的那些人怎看

▲吳音寧、邱昱凱。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

曾參與台北市長柯文哲2次競選的邱昱凱，因負責網路宣傳遭封為「網軍頭」，而他在競選結束後進入悠遊卡公司三年，從原本的管理群副群長高升總經理年薪約300萬元，挨批「酬庸」。對此，前時力黨員馮光遠表示，「不要忘了，吳音寧是怎麼被柯網軍攻擊的。」

馮光遠26日於臉書發文諷刺，「痞子柯文哲的網軍頭頭邱昱凱，接了悠遊卡總經理」，這也讓他想起，北農有史以來最有質感、內涵、專業、修養的總經理吳音寧（月薪14萬元），當時怎麼被以柯文哲為首的一堆北市府惡質公務員、以國民黨議員為大宗的民代（當然也有綠營民代如高嘉瑜）、以藍媒為主的媒體，攻擊得體無完膚，所以，「這次我倒是很想看看這些人，怎麼看待邱昱凱的上任」。

馮光遠提醒，不要忘了，吳音寧是怎麼被柯網軍攻擊的，還記得那些不堪的名詞、形容詞嗎？「她懂什麼東西？」、「酬庸」、「靠爸」、「父酬者聯盟」、「吳音寧該跟金正恩學習的三件事」、「年新二百五十萬高薪實習生」等等。

此外，馮光遠也轉PO媒體圈的老友林瑋豐的貼文，內容諷刺「有聽過張良撿鞋子的故事嗎？每次幫老人撿鞋子，最後就可以得到太公兵法，多麼勵志的故事啊。」

林瑋豐附上PTT的文章截圖，幾乎都是特定帳號作者爆掛巧遇柯文哲的文章，他暗酸「巧遇柯文哲多次，每次都幫他爆卦，久了你就能當到年薪3百萬的悠遊卡公司總經理。」