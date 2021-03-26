防工安意外！高雄辦工地酒測觀摩　鎖定中高風險443工地普查





▲羅達生副市長參與工地酒測管制觀摩會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為防止工安意外再次發生，高雄市府表示，勞工若在工作中飲用含酒精飲料，會增添作業安全風險，因此高雄市勞工局特別選在在前金區光復三街新建住宅工地，辦「工地酒測管制措施觀摩會」，副市長羅達生期許，各營建工地自主管理能力，市府將增加勞動監督檢查頻率，降低營造工地職災，減少憾事。

▲工地酒測管制觀摩會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

營造業為職災發生率最高的行業，若勞工於工作中有飲用含酒精飲料的習慣，更會增加勞工作業安全上的風險。高雄市政府勞工局26日在前金區光復三街新建住宅工地，舉辦｢工地酒測管制措施觀摩會」，高雄市副市長羅達生表示，希望能提升營建工地自主管理能力，配合增加勞動監督檢查的方式，共同有效來降低營造工地職災。

由於近期工安意外頻傳，引起高雄市長陳其邁重視，他強調在都市經濟發展、提昇市民生活素質之際，同時應避免因勞動力缺乏，營造商趕工而發生職業災害。高市府已針對中、高風險營造工地實施普查，也要請業者加強防災意識、落實安全管理及設置防護設施，與市府共同維護勞工及市民安全與健康，透過觀摩，希望能強化業者自律，共同消弭勞工喝酒上工的問題，積極保障工作安全，並減少業者發生職災的風險。

▲羅達生副市長參與工地酒測管制觀摩會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

勞工局已鎖定中、高風險工地443處，於4月底前完成重點防災事項的普查，截至3月25日止，已完成檢查80處工地，其中停工處分11件次，罰鍰83件次，罰鍰金額合計383萬元，又以未落實防墜措施、未設置護欄、護蓋或安全網為最常見缺失，也呼籲業者務必特別重視加以防範。另外，針對小型的民間修繕工程，也將優先實施宣導、輔導，並透過中小企業改善安全衛生設施補助計畫，協助業者落實相關的防護措施。

勞工局李煥熏局長指出，營造工程不同其他行業，勞工多屬流動性質，環境變動性大，處處充滿風險，勞工作業須高度專業及注意力外，加上承攬商多為小型企業，安全意識較為薄弱，因此需要業者落實自主管理，透過實施工地酒測與工具箱會議的方式，積極照顧勞工身心狀態，讓他們認知環境危害，將安全帽、安全鞋及安全帶等必要的個人防護具戴妥，確保職災不再發生。勞工局勞檢處將持續加強監督檢查，若發現因事業單位未落實承攬及自主管理，將從嚴處罰。

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