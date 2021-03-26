專訪／榮獲蔡英文總統遴選國策顧問　黃奕睿：榮譽和責任從來都不用KPI

▲熱情風趣、充滿朝氣的黃奕睿，今年榮獲蔡英文總統遴選為國策顧問。

記者黃稜涵／專訪

走進群智聯合會計師事務所所長黃奕睿辦公室，寬敞明亮、乾淨整潔，迎接我的是戴著紫色領帶、朝氣感十足的黃奕睿，有別於傳統會計師的不苟言笑，黃奕睿熱情風趣還有雙帶笑的眼睛，言談中充滿獨特的「睿」式幽默，真性情的他還會不時發出「呵呵呵呵」的魔性笑聲，靠著「拼命三郎」精神，黃奕睿從最基層的查帳員爬到會計師事務所所長，今年更站上總統府國策顧問的位子，被問到「為自己評分會打幾分」時，他霸氣的說「沒有分數！榮譽和責任從來都不用KPI」。

談到為什麼想當一名會計師，黃奕睿笑說是受到爸爸影響，由於爸爸是位階高、受人尊敬的法官，因此他也想在一個專業領域內快速到達一定的位階，在四師「律師、醫師、建築師、會計師」當中，其他三師的工作內容皆很容易想像，只有會計師這行業很神秘，讓他產生強大的好奇心，他曾經在美國AICPA廣告看到「你考過會計師，你一輩子名字後面都跟著會計師」，他心想「唉唷！這考試很不錯喔」，所以其實他並不是從小立志要當會計師，而是為了追求那份強大的榮譽感。

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台灣貿易正夯年代 所有人第一志願都是「國貿系」

關於夢想這件事，黃奕睿說小時候根本就沒什麼想法，在他那個年代，就是乖乖讀書考聯考沒有想太多，不像現在學生進入大學之前，會先思考人生方向，而他就讀大學時，剛好是台灣貿易正夯年代，幾乎所有人的第一志願都是「國貿系」，他也順應潮流考上東吳國貿系，不過隨著台灣社會快速變遷發展，在他畢業時，國貿系不再是第一志願，從事貿易行業的人已經寥寥無幾。

畢業後先是當兵兩年，當完兵後從未出過國的黃奕睿決定出國開開眼界，前往美國攻讀麻薩諸塞州大學企研所碩士，值得一提的是，讀商科要拿到獎學金並不容易，但黃奕睿不僅拿到獎學金，還是全額獎學金，讓他讀碩士的2年完全不用支付任何學雜費之外，還能透過當助教賺取生活費，但這並不是因為他在校平均成績良好，而是來自於他大膽的自我推薦。

他在自我推薦信上寫道，「雖然我大一、大二成績不好，但我在進大學第二個月就創立跆拳道社當社長，創下學校首位入學兩個月就創社的驚人紀錄，在大三、大四時專心唸書，成功替自己拿到好成績，我是一個很有潛力的人，請學校給我獎學金」，欣賞黃奕睿的自信勇敢，美國麻薩諸塞州大學用獎學金力挺這位有潛力的學生，相較於乖乖牌學生，他們更喜歡主動替自己爭取機會的學生。

▲在美國擔任會計系教授助教，意外成為黃奕睿走上會計師這條路的契機

從查帳員走到會計師 財會證照3年全考到手

在美國擔任會計系教授助教，原本只是想要賺取生活費，沒想到卻意外成為黃奕睿走上會計師這條路的契機，本身沒什麼會計基礎的他，在上課時發現自己很容易理解，不僅修課成績都拿A，更是少數常常佔據課堂發言的亞洲學生，畢業回國後正式進入這個專業又帶點神秘的會計行業，從最基層的查帳員當起，為了讓自己快速晉升為高位階，即使每天工作加班到10點，回家也不放過自己，從凌晨12點讀書到3點，三年來從不間斷，追求效率的他，三年內把所有財會領域的證照全考到手，包括台灣、美國會計師、證券分析師、美國管理會計師、內部稽核師、美國財務管理師等。

充滿拼勁的黃奕睿，在無限加班與考取證照的同時，也與朋友創立網路公司「英特連」，不僅發明「證券網路下單」系統，更是各種電子下單平台的先驅者，成為網路公司大黑馬，創業第二年就吸引中鋼集團投資，各大創投公司也在第三年陸續投資，創下10大券商網路下單包辦6家的驚人成績，股價飆漲到200元高點，你很難想像，在科技股最炙手可熱，大家搶破頭想擠有一席之地時，黃奕睿卻選擇放手離開這隻「金雞母」。

黃奕睿表示，「在網路公司我只能扮演『軍師』這種輔佐型角色，但我想當的是『王』，可以獨當一面自己做主」，他把股票賣掉想找朋友一起轉換跑道創業，卻沒半個人願意，隻身一人到沒有人認識的高雄經營會計師事務所，從零開始一步步建立「睿」式王國，過沒多久就遇到2000年網路泡沫化，英特連也跟隨著泡沫化了，當時不願意一起打拼也看不起會計傳統產業的朋友們苦笑說「太有先見之明了」。

做事有紀律、做人要包容！「睿」式王國從高雄起家

從高雄起家的「睿」式王國，以「做事有紀律、做人要包容」的slogan，快速征服客戶的心，創立第一年就已經超前部署同步籌備台中事務所，為了要讓客戶覺得他都在高雄辦公室，他下班後半夜12點開車上台中處理事務，再隔一天清晨5點開車下高雄，早上8:30準時出現在辦公室，光是一年就跑了6萬公里，相當於是計程車的里程程度。

稱黃奕睿為「時間管理大師」絲毫不為過，忙著處理高雄、台中事務所之餘，他還到高雄科技大學 教書，每天半夜3點起床備課，總共教過10幾個科目，其中投資學課大受學生喜愛堂堂爆滿，秉持拼命三郎的態度，「睿」式王國以鄉村包圍城市的方式，從高雄、台中再戰到台北，僅花了短短6年時間，現任群智聯合會計師事務所所長的黃奕睿，也先後擔任過高雄市、臺灣省會計師公會理事長，現任會計師公會全聯會理事長，也是歷來最年輕的理事長，在黃奕睿身上，我看見閃耀著「打破常規、快速行動」的決心與魄力。

▲「睿」式王國的會計師事務所成立滿20週年，盛大舉辦以牛仔為主題的尾牙與員工同樂。



榮獲總統遴選國策顧問 用最有生命力的方式努力向上

今年對黃奕睿來說，可以說是雙喜臨門，「睿」式王國的會計師事務所成立滿20週年，更榮獲蔡英文總統遴選為「總統府國策顧問」，「台中清水出過2個國策顧問，一個是日治時代的台灣民族英雄，一個就是黃奕睿」黃奕睿爸爸驕傲的說，剛接下總統府國策顧問的黃奕睿則謙虛表示「謝謝總統的肯定，伴隨來是更大的責任」，但他不會給自己設限目標，因為對他來說「榮譽和責任從來都不用KPI」。

2個小時的採訪過程，黃奕睿用他的「睿」式幽默，將我帶入他的時光隧道，不時拿出照片與我熱情分享，當我詢問有沒有其他辦公室照片時，甚至請人馬上拍照回傳，言談與行動間充滿活力與生命力，被朋友笑說很過動的黃奕睿，其實只秉持著唯一信念「隨時用最有生命力的方式努力向上」，不設目標、活在當下、想到就做，活出自己的精彩人生。