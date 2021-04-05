曾因「聰明用路人」挨批！林佳龍任內6大交通事故、3爭議一次看

▲408次太魯閣號出軌事故，林佳龍到現場受訪畫面。（圖／記者楊詩益攝）



記者許展溢／台北報導

台鐵太魯閣號發生半世紀最嚴重事故，交通部長林佳龍昨（4日）晚上11點在臉書宣布請辭部長一職。林佳龍2019年1月14日上任，去年底在《ETtoday新聞雲》民調「後蔡英文時期的十大政治領袖」調查中，他還拿下第十名，如今他卻面臨龐大究責壓力，《ETtoday新聞雲》也整理他任內至今發生過的重大6交通事件、3件爭議發言，帶讀者一同回顧。

太魯閣號撞工程車50死、200人輕重傷

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2018年10月21日台鐵普悠瑪自強號，在蘇澳新馬車站前出軌，釀18死、215人輕重傷，當時交通部長吳宏謀請辭獲慰留，撐了一個半月，民進黨九合一選舉大敗，吳獲准請辭，成最短命交通部長，任期不到5個月。後來部長一職由交通部政務次長王國材代理，2019年1月11日，林佳龍接受蘇貞昌邀請，出任交通部部長，1月14日隨蘇貞昌內閣正式上任。

2021年4月2日太魯閣死傷事件，林佳龍在事發後第3天傳出口頭向府院請辭，行政院發言人羅秉成4月4日證實，蘇貞昌有接到電話，但他仍肯定其負責任態度，「但現階段以搶修、搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現」。總統府發言人張惇涵則表示，蔡英文肯定林佳龍負責任的態度，「但是，目前搶修的工作還在進行當中，還不是談論這個問題的時間點」。



人在花蓮的林佳龍昨日受訪時表示，他會負起最後責任，目前以搶救搶修還有善後工作，負責任的事情不會迴避，強調他現在也要負責任，把整個事故造成的傷害降到最低，會在搶救搶修工作完成後，承擔該有的責任。

▲林佳龍視察太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者宋良義攝）

去年底《ETtoday新聞雲》民調「後蔡英文時期的十大政治領袖」調查中，林佳龍拿下第十名，是被看好的民進黨中生代，如今卻面臨龐大究責壓力，回顧他任內至今發生過的重大6交通事件，包括國籍航空罷工、遠航倒閉以及3件爭議發言。

台灣史上首次機師大罷工

2019年2月8日因不滿勞資協商，華航態度強硬沒有進展，機師工會深夜12點多突然宣布，清晨6點展開史上第一次罷工，當天自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工，參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機。

這過程林佳龍與華航總經理謝世謙輪流出面召開記者會，時間更都是在深夜，直到2月14日罷工第7天，勞資四度12小時馬拉松式協商談妥5訴求，罷工宣告落幕。林佳龍到場發表談話說，相信大家願意在凌晨犧牲睡眠進行座談，一定是把這件事視為最重要的事，不管有多大分歧只要願意坐下來談，願意對話，就有達成共識的可能。

▲華航機師罷工正式結束，林佳龍擁抱交通部次長王國材。（圖／資料照）



長榮空服罷工17天「台灣空運史上最久癱瘓！」

2019年5月8日長榮航空空服員醞釀罷工，長榮航空8日發出內部信，強調罷工若最終導致公司獲利下滑或虧損，在恢復獲利前，將暫停發放年終、年度調薪以及提供員工及其直系親屬的優惠機票，林佳龍喊話，希望勞資雙方還是能夠繼續協商，勞資一體、善待彼此。2019年6月20長榮勞資協商破局，宣布下午4點展開第一天罷工。

直到7月6日罷工第17天，林佳龍撂下考慮航線、航權進行檢討重話後，下午2點勞資雙方在桃園市府召開第三次勞資協商。長榮航空針對之前提出的7大「和平協議」條款做出讓步，願意撤除不得對公司員工有任何霸凌言行，不得發表汙衊詆毀公司與管理階層及其員工、股東的不實言論否則懲罰50萬元，以及罷工預告期等3項條款。另外，針對過勞航班，長榮也同意於7月20日桃園－東京增班列入過夜航班中。最後雙方在下午17點50分簽下團體協約，宣告17天罷工行動落幕。

遠航之亂

2019年12月12日遠東航空無預警宣布停飛，發完遺書、神隱一天的遠航董事長張綱維隔天露面，開記者會對外稱一切都是「烏龍一場」，沒有要結束營業，沒有拖欠款項、也從未要資遣員工，不過民航局則發出公文依民航法開罰最重新台幣300萬，並報請交通部廢止其民用航空營運許可證。林佳龍對此表示，交通部近兩年發現遠航的異常營運狀況，也有進行財務查核，因此事先設立了消費者信託專戶，帳戶內仍有上億元的金額，後續退票等費用都可拿回。交通部審慎衡酌事實及法令後，於2020年1月31日同意廢止遠航民用航空運輸業許可。

▲林佳龍當時批遠航一廂情願，停飛中的事實「短期內不會改變」。（圖／記者李毓康攝）

西濱連環撞2死8傷

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段2021年2月21日上午7時31分發生重大車禍，20輛車撞成一團，造成2死8傷，針對這起重大車禍，林佳龍召集兩次會議，敲定西濱全線比照國道規模，與氣象局合作設置16處濃霧偵測器。其中，事故地點1個月內借用高公局備品先行完成四湖路段及嘉義東石路段2處能見度儀。

蘇花遊覽車撞山6死39傷

舊蘇花公路（台9線）宜蘭蘇澳段2021年3月16日下午發生遊覽車自撞山壁事故，釀成6死39傷，林佳龍受訪表示，遊覽車都有固定檢查，司機也沒有超時工作，且並非路線線型或是天候問題釀禍。林佳龍連日召會研商並親自私下請益多位專家後，當月24日拍板，下令公路總局及車安中心召回打造該事故車輛之名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，在完成安全檢核前都暫停營運。

▲蘇花公路一遊覽車撞山釀死亡事件，林佳龍下令公司718輛遊覽車，安全檢核前都暫停營運。（圖／記者游芳男翻攝）



看到大車先退3步

豐原監理站的Youtube頻道「豐監理」2020年6月16日，上傳了一段林佳龍的交通安全教學影片，其中一段關於面對大型車輛內輪差的教學，教導高齡長者在過馬路時，如果遇到大型車輛轉彎，「先退3步，等伊過，再閣行」，相關內容被網友轉發到PTT上，引發網友一片罵聲表示「這種落後國家才有的交通觀念還能當交通部長」、「大車會這麼囂張的原因找到了」等。

聰明用路人能趨吉避兇

2020年6月25日端午連假首日國道車潮塞爆，國5更出現連塞36小時新紀錄，林佳龍前往高公局北部行控中心視察時爆出不要在尖峰時間特定路段「自己要去塞」、「做一個聰明的用路人能趨吉避凶」的話，讓許多網友聽了氣炸，紛紛留言酸爆林佳龍。而林佳龍隔天道歉並強調，此說法並非要歸責任何人，是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。

讓沒競爭力的業者退場

2020年7月7日，台北市長柯文哲7日與衛福部長陳時中、交通部長林佳龍一同搭乘雙層觀光巴士宣傳北市觀光，被問旅行社倒閉潮，林佳龍表示，相關觀光旅遊業也是要做轉型，「要人助也要自助」、「市場可以經過這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的旅行社業者逐步退場」。這番言論也引起部分業者不滿，認為這話傷了他們的心，而林佳龍澄清，最重要的是要把危機化為轉型的契機，自己是比較正向的期許，進場退場是市場機制。

▲林佳龍一句「聰明用路人能趨吉避兇」惹怒眾網友。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍上任至今2年又2個多月，他今年1月14日任期滿兩年時在臉書寫下，「常聽大家說，交通部長是個苦差事，高風險、管太廣、突發事件多⋯⋯。但佳龍深知，愈艱難的任務，愈需要勇往直前的毅力。也因此，當危機發生時，我總是最快時間站到危機最前線，從漁港到機場，從軌道及邊坡安全巡檢、到玉山北峰氣象站，跟最基層的同仁並肩努力，全力提供他們最需要的援助。」

當天林佳龍接受《雲端最前線》專訪提到，擔任交通部長很意外，強調「自己是做事的人」、「自己就是把事情做好」，並說大家也都在看，甚至有人替他整理兩本書「危機最前線：林佳龍如何帶領交通部跨越難」、「交通彩繪家：林佳龍與人本交通的創新施政」。

▲林佳龍視察408次太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者宋良義攝）



被問到未來打算，林佳龍說，政治上大家都會討論，2022年民進黨還有期中考，看能否守住更好或更差，偶爾雖有委屈或批評就謙虛檢討改進，他說是自己是用這種心態當部長。林佳龍說，自己跌到過，不可恥、也不可怕，政壇都在看能不能改進並站起來，很多人說他在擋子彈。他還特別表示，「要很謙虛」，「因為現在的時代，政策稍微一個失誤，政策如流水，網際網路時代，聲量可能像洪水一樣沖過來，是可能大水沖倒龍王廟的」，並說很感謝社會大眾對他肯定跟鼓勵。

先前的重大交通事件跟爭議發言，林佳龍都拆彈成功安然挺過，但這次太魯閣事件不少聲音要他下台，這次「洪水」似乎沖垮他兩年來政績，讓他昨晚在臉書聲明表示，「佳龍會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。很抱歉因為在第一線協助搶救，不便即時向大家報告這項決定。」