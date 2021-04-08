很有競爭沒有鬥爭！霸氣所長黃奕睿　自創軟硬兼施的「溫度管理學」

▲群智聯合會計師事務所所長黃奕睿，自創軟硬兼施的「溫度管理學」。（圖／黃奕睿提供，下同）

記者黃稜涵／專訪

「太軟不行、太硬也不行，必須要有溫度」對於管理相當有一套的群智聯合會計師事務所所長黃奕睿，以「做事有紀律、做人要包容」為最高原則，自創軟硬兼施的「溫度管理學」，從會計師到工讀生每一位員工都會親自面談，霸氣卻不失溫度的管理風格，深受員工喜愛與信服，創下管理階層超低離職率，更驕傲表示「我們所內很有競爭！卻沒有鬥爭！」。

「我走過去就知道哪個員工心情不好」、「哪個員工換髮型了」、「哪個員工懷孕了」黃奕睿笑說自己像是有員工雷達一樣，靠著直覺常常在第一時間發現員工的不一樣，「親自面談每一位員工」是他創業20年來的堅持，用心聆聽每一個人的想法與聲音，給予他們心理安全感，打造出「睿」式王國超強的向心力團隊，管理不同的人要用不同的管理方式，在黃奕睿的溫度管理學當中，劃分成「基層員工」和「管理階層」兩種管理方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在黃奕睿的溫度管理學當中，劃分成「基層員工」和「管理階層」兩種管理方式。



他認為理級以下的「基層員工」大多屬於大學新鮮人，還在摸索自己的人生方向，做這份工作可能是因為興趣，也可能只是為了生活，但不管員工是什麼原因來到這裡，黃奕睿只秉持唯一信念，「小朋友是一張白紙進來，我希望他出去是彩色的」，他提到很多主管會有「我辛苦訓練你3年，好不容易教會你卻要走，我不就白訓練了」的想法，因此訓練時會留一手，他說這是非常錯誤的觀念，當自己已經是一位有能力的人，就應該要盡最大的社會責任，把小朋友教好、訓練好，成為他們成長的養分，幫助他們未來飛的更高更遠。

至於理級以上的「管理階層」就是一起打天下的夥伴，「誠信」跟「熱情」是領導夥伴的重要關鍵，黃奕睿以身作則展現風範，與夥伴們建立強而有力的信任感，「我們管理階層離職率低到很恐怖，幾乎是不動的，20年來兩隻手數得出來」，從不藏私的黃奕睿也傳授溫度管理學撇步給這群夥伴，「身為主管不能只看專業，眼睛要往管理的角度去看，從管理的角度去看，你就會管理的好」。

▲黃奕睿表示，「管理階層」是一起打天下的夥伴，「誠信」跟「熱情」是領導夥伴的重要關鍵。



跟著黃奕睿打天下長達9年的翁玉紋會計師表示，「當初來面試時以為會面對一個嚴肅不苟言笑的會計師，沒想到所長身兼多職且時時充滿活力」，而黃奕睿對於員工的栽培與主管的信任，令她最為敬佩，「即使所長行程滿檔，每週三一定會出現在台北事務所，每月第一個週三一定也會召開台北所月會，極少例外，對所內有潛力的同仁都不吝給予發揮空間，對一級主管相當信賴及授權」。

「沒有不可能，目標一旦喊出就一定會達成」這是翁玉紋在黃奕睿身上學習到的態度，面對任何挑戰或目標，沒有不可能或辦不到，只有如何制定執行辦法及激勵同仁達到目標，對於各項工作達成時間都要超前部署，翁玉紋提到，「在群智聯合會計師事務所，忙季申報工作都以提前到4月中結束為目標，這在其他事務所是很難達成的」，翁玉紋親眼見證，黃奕睿將不可能變成可能，帶領所有員工超前部署，一次又一次的突破紀錄。

▲黃奕睿在台中事務所大門口放置一塊秧苗，配上布袋和尚的一首詩勉勵員工。（圖／黃奕睿提供，下同）



霸氣所長黃奕睿擁有軟硬兼施的巧實力，努力贏得客戶忠誠的同時也成功贏得員工的心，時常激勵與勉勵員工的他，在台中事務所大門口放置一塊秧苗配上布袋和尚的一首詩，「手把清秧插滿田，低頭便見水中天，心地清淨方為道，退步原來是向前」，提醒他們有時退讓並不是完全的消極，反而是一種積極的進取，聽完黃奕睿的溫度管理學，就好像是讀了一本好書，值得一翻再翻、細細品味。