F-5E失事所有機種實施「天安特檢」　空軍：還沒到復飛階段

▲空軍F-5戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海，空軍當天即下達天安特檢命令，除擔負監控共機等戰備任務外，包括快速、慢速機在內的全部機種暫停訓練、停止演習。對此，空軍司令部政戰主任陳國華中將26日表示，空軍還在執行相關特檢及人員訓練，「開飛還沒到那個階段」。

空軍F-5E戰鬥機發生擦撞墜海，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，另名飛官上尉潘穎諄則下落不明、生死未卜，空軍隨即下達天安特檢命令，而此次天安特檢是空軍「首次」採取快速、慢速機在內的「全部機種」均停飛安檢，而「彈射椅」是特檢的重點項目之一。

有媒體報導，空軍花蓮基地在26日上午11時起恢復正常訓練飛行，並要求近期內以「正常編隊」為主，並強調必須恪守「編隊紀律」及飛行安全，包括3批6架次F-16訓練、1批2架次F-16戰備任務、2批4架次幻象2000型，起飛前均強調正常、安全編隊，氣氛顯得格外謹慎、凝重。

陳國華26日下午受訪時表示，空軍基本上還在執行相關的特別檢查、人員訓練，「開飛還沒到那個階段」，一般的空防戰備還是正常，「那個訊息有出入」。

此外，空軍參謀長黃志偉25日透露，現在F-5戰機正在進行特檢，項目包含飛行操縱、逃生、無線電、燈光等，所有妥善飛機預計在29日左右可以完成特檢，如果經過特檢正常，後續才會評估開飛事宜。

對此，陳國華則說，天安特檢的計畫還在執行中，相關的模擬機訓練、學科授課都會依照計畫進行，有關後續復飛的時程暫不做預估，等到特檢程序完成，空軍會再做適切安排。

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