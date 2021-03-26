羅尚樺孕妻「手抱寶寶3人同框」！淚喊：第7天讓我看見你好嗎？

記者黃宥寧／綜合報導

殉職空軍飛行員羅尚樺妻子在丈夫逝世第5天，在IG上PO出一張她手抱寶寶右邊站著羅尚樺的3人合影，讓人看了相當心疼與不捨，她寫下「老公，今天第五天了，你怎麼還沒有讓我看見你？平常你再忙再累總是想到，老婆妳有沒有乖乖吃飯」甚至椎心泣血喊話要羅尚樺答應她在第7天一定要讓她看見。

飛官羅尚樺22日殉職，懷有2個月身孕的羅妻深夜於IG上貼出文章敘述思念愛夫的心。「老公今天第五天了，你怎麼還沒有讓我看見你？我相信你依然在身旁陪著我只是我看不見你。」羅妻曝出她對丈夫戒不掉的習慣，「我依舊習慣每天和你傳訊息，等著你打電話來給我報平安，說著、老婆我回寢室了、老婆我忙完了。」她更悲傷寫下，「可是我沒有接到你的消息你的電話了...昨晚打給你又只是一場空想。」

▼羅尚樺孕妻PO出一張「她手抱寶寶3人同框」照片，讓人看了相當心疼。（圖／翻攝自羅尚樺妻子IG）

羅妻寫下自己眼淚忍不住大哭和她爸爸說「尚樺都沒有接我電話」甚至抱怨「你不是拿著酒杯往爸爸面前一站，堅定著說著一定會把我照顧好，你的確照顧我照顧得很好，爸爸媽媽都知道，你只是時間不夠用，就真的像你平常說的一樣，時間不夠用。」

她甚至隔空向羅尚樺喊話，「你一定要在第七天讓我看見你，老公你答應我好嗎？我相信你一定感受得到我的這些文字，因為我猜你像之前一樣調皮在旁邊偷看我再打些什麼，然後抱抱我撒嬌。」

▼羅尚樺妻25日於羅尚樺的靈堂外擺放著追思牆，忍淚手寫小卡：一生的愛，我們下輩子再續（圖／記者黃彥傑攝）

羅妻的文章讓人相當鼻酸，更也從文字裡得知他們夫妻感情相當濃厚，彼此的互動是如此的甜蜜。她也寫下對羅尚樺滿滿的愛「我很愛你，你也非常的愛我，這只是短暫的皮囊，等到我任務完成後蛻去這身皮囊時，我們會像從前一樣幸福」

羅尚樺妻子IG全文：

老公

今天第五天了

你怎麼還沒有讓我看見你？

我相信你依然在身旁陪著我只是我看不見你

弟弟有告訴我

說你很想念我很愛我

你要我好好吃飯顧好身體

要我不要一直哭 這樣會對小玉米不好

這一切都像你平常會說的話

我依舊習慣每天和你傳訊息

等著你打電話來給我報平安

說著、老婆我回寢室了、老婆我忙完了

可是我沒有接到你的消息你的電話了...

昨晚打給你又只是一場空想

眼淚終於忍不住大哭著和爸爸說 尚樺都沒有接我電話

你不是拿著酒杯往爸爸面前一站

堅定著說著一定會把我照顧好

你的確照顧我照顧得很好 爸爸媽媽都知道

你只是時間不夠用

就真的像你平常說的一樣

時間不夠用

但一切都只剩下我的記憶

從靈堂回到基地

不再是從前我們一起

我以為 下次再踏進來是幫你送便當

你總是問我 老婆之後會不會幫我送便當

我當然願意 你怎麼沒有等我呢？

回想起之前的時光 我能出門但你還在加班

我就先去幫你買你的晚餐帶回來給你吃

結果現在想多幫你做些什麼都無法

平常你再忙再累總是想到 老婆妳有沒有乖乖吃飯

次數比我多的問我要不要幫妳買飯

老婆晚餐想吃什麼帶妳去吃

放假想去哪裡玩老公帶妳去

什麼都回答：好啊！老婆說的都好！

那你一定要在第七天讓我看見你

老公你答應我好嗎？

我相信你一定感受得到我的這些文字

因為我猜你像之前一樣調皮在旁邊偷看我再打些什麼

然後抱抱我撒嬌

約定好的 你一定要做到

像平常一樣老婆說的都是對的

你一定會做到

我很愛你 你也非常的愛我

這只是短暫的皮囊

等到我任務完成後蛻去這身皮囊時

我們會像從前一樣幸福

