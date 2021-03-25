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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱戰機裝備更新「已經盡力」　賴士葆轟：妳不會愧疚嗎？

▲蔡英文到場致意。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲蔡英文慰問羅尚樺。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機疑在變換隊形時發生擦撞墜海，造成機上飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職，總統蔡英文日前赴台東靈堂致意，她向羅父表示，「我們一直在跟時間比賽，希望讓裝備很快能夠更新、訓練更好，很盡力在做了。」對此，國民黨立委賴士葆抨擊，政府沒有給他們足夠的防護配備，怎能說是盡力了？她不會愧疚嗎？

兩位飛官失事，潘穎諄幼子才剛滿月、羅尚樺妻子剛懷孕，賴士葆今天在臉書說，英年早逝的生命國人同感悲痛，F-5E飛官朱冠甍同樣也是彈射後殉職，他的母親說希望不要再有下一個遺憾，言猶在耳。

賴士葆說，羅尚樺的父親盼望他兒子是最後一位犧牲者，他向蔡總統喊話不要「今日公祭，明日忘記」，字字辛酸血淚，而羅父沉痛之餘還不忘大器感謝國軍的栽培。

賴士葆轉述，蔡英文那天在悼念時對家屬說：「我們很盡力在做了，事情還是發生了。」但政府真的盡力了嗎？2020年就發生6起軍方事故，這樣的頻率會不會太高？

賴士葆批評，F-5E戰機機齡老舊，空軍已規畫汰換，軍方宣布彈射椅預計今年底改裝，還來不及汰舊換新又出事了。既然已經被懷疑有問題的老舊配備，F-5E還沒有汰換就應該先停飛，軍方的誤判沒有積極作為才會讓悲劇不斷的重演，軍方嚴重失職，真的是愧對家屬。

賴士葆批評，蔡英文是三軍統帥，家屬把年輕寶貴的生命交給國家，但是政府沒有給他們足夠的防護配備，怎能說是盡力了？羅尚樺的父親說：「軍備的癥結點都是老問題，卻還是不斷出現。」蔡英文聽了不會愧咎嗎？

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關鍵字：

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