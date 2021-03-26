　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把閨蜜誘上門「剖腹取嬰」爽騙錢！她揪鮮肉榨乾夫家　分屍扔水中

What a VILE human - lock her up!

Daily Mail 發佈於 2021年3月24日 星期三

記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞49歲婦女瑪莉魯茲（Mariluz Mosquera）為了向已故丈夫的家族騙取撫養費，竟與21歲異性友人路易斯（Luis Victoria）共謀，把懷孕好友尤拉克希斯（Yulexis Valecillos）誘騙回家，剖開子宮強奪女嬰，假裝是自己的骨肉。她犯案後躲藏至今，23日終於落網。

《每日郵報》等外媒報導，受害者是委內瑞拉移民，原本預計2020年9月17日生產。她以為好友要贈送衣服給即將出世的女兒，8日前往對方家中作客，未料一進門就遇害。路易斯拿出利器猛刺受害者，剖腹取嬰，肢解遺體後裝入塑膠袋，丟入湖中。

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女嫌為了假裝生小孩，向夫家詐取撫養費，竟將懷孕好友的子宮剖開取嬰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

瑪莉魯茲犯案隔日抱著女嬰前往當地醫院，自稱在家生產，但此說法與身體檢查狀況不符，因此遭到院方懷疑報警。卡利（Cali）警方同年10月成功協助女嬰夏洛特（Charlotte Marquéz）和家人團圓，但直到今年2月才逮到路易斯，並尋獲尤拉克希斯的遺體。

哥倫比亞總檢察長辦公室指出，瑪莉魯茲與死者相當熟識，卻為了詐取錢財，不惜以殘忍手法殺害好友，自從去年11月以來就藏身在某處民宅，如今終於被繩之以法。2名嫌犯都被拘留，面臨綁架罪與謀殺罪指控。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

聽Podcast掌握國際局勢

►肌膚亮白必備！高絲藥用雪肌精超優惠

ET快訊
「超兇老闆娘」彎腰撈麵！一週打趴20年老店　C奶本尊神出
3女留民宿Google負評挨告　判有罪拘役再賠30萬
2020年十大爆肝行業出爐　醫護只排第二
小三遭正宮當街「扒光」！　圍觀群男竟衝上前包圍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

把閨蜜誘上門「剖腹取嬰」爽騙錢！她揪鮮肉榨乾夫家　分屍扔水中

日JR列車撞小客車「起火燃燒」…64名乘客急逃！　汽車駕駛竟失蹤

「長賜號」卡住蘇伊士運河 俄推「北方海道」替代航道

小三遭正宮扒光狂揍　圍觀男見她「上空」竟衝上前包圍

長賜號「依靠潮汐」最快31日脫淺！　若卸除貨櫃…運河恐停擺兩周

脫困前得先挖8座泳池淤沙！長賜號「塞住」運河...160艘船都在等

菅義偉4月訪美！將邀拜登出席東京奧運　台海和平安定成重要議題

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

蘇伊士運河塞船！俄國趁機推北方海路　「空間大到可作畫」成賣點

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

把閨蜜誘上門「剖腹取嬰」爽騙錢！她揪鮮肉榨乾夫家　分屍扔水中

日JR列車撞小客車「起火燃燒」…64名乘客急逃！　汽車駕駛竟失蹤

「長賜號」卡住蘇伊士運河 俄推「北方海道」替代航道

小三遭正宮扒光狂揍　圍觀男見她「上空」竟衝上前包圍

長賜號「依靠潮汐」最快31日脫淺！　若卸除貨櫃…運河恐停擺兩周

脫困前得先挖8座泳池淤沙！長賜號「塞住」運河...160艘船都在等

菅義偉4月訪美！將邀拜登出席東京奧運　台海和平安定成重要議題

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

蘇伊士運河塞船！俄國趁機推北方海路　「空間大到可作畫」成賣點

房地合一2.0打到靠爸族　賴正鎰：年輕人更買不起房

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

宏佳騰投靠鴻海MIH電動車大聯盟　參一腳「發展微型自駕車」

走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

預售屋客變階段「加裝電動車車充？」他猶豫了　網勸：撩下去吧

小賈索休養25天回歸「自曝確診」　聖堂射手2年還沒領暴龍冠軍戒

牯嶺街小劇場、誠品書店首次加入！「2021城南有意思」亮點一次看

民眾提勞退新制自選標的　勞動部：預計下半年啟動意願調查

把閨蜜誘上門「剖腹取嬰」爽騙錢！她揪鮮肉榨乾夫家　分屍扔水中

雲林義交大隊長集資30萬　購贈車輛輔助照明守護長者學童

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

中國最快6年內攻台？共軍首度回應

長榮擱淺最新衛星照！　專家透露「最快解放時間」

比基尼不小心鬆開　女被男友打死

最新畫面曝光！長榮貨輪船頭露出

小三遭扒光狂揍　圍觀男見她「上空」竟衝上前包圍

長榮貨輪卡住原油木漿　恐再掀衛生紙之亂

長賜輪讓運河大塞車　專家：晚了1年！

海軍上尉帶越南妹開房3P　遭拒怒縱火

拜登上任後首次　台美簽合作備忘錄強化海巡合作

「最孤獨怪手」爆紅！全網狂刷迷因

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

長榮卡蘇伊士　全球1小時耗114億

更多熱門

相關新聞

黃致傑／關於詐欺，兩岸法律差異

黃致傑／關於詐欺，兩岸法律差異

在台灣是很正常的商業行為，怎麼在大陸就犯了詐騙罪呢？大陸對於「詐騙」是指，以非法占有為目的，用虛構事實或隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。大陸訴追此類商業詐欺案件的認定焦點在於：自身是否有經濟實力。台人赴陸投資，不可不慎。

偵查不公開淪詐騙台詞！她匯款手一直抖露餡

偵查不公開淪詐騙台詞！她匯款手一直抖露餡

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

單親媽殺小男友　冰箱滲血嚇壞工人

單親媽殺小男友　冰箱滲血嚇壞工人

網購餐券被騙！內行人揭解決辦法

網購餐券被騙！內行人揭解決辦法

關鍵字：

哥倫比亞剖腹取嬰詐騙謀殺分屍

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面