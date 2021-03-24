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比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

▲▼數位貨幣交易平台需實名認證。（圖／讀者提供）

▲詐騙集團自己搭建交易平台，要求民眾註冊登記，並進一步引誘民眾購買數位貨幣。（圖／讀者提供）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

新興「投資詐騙」越來越盛行，詐騙集團成立的股市分析社團，先以每日盤勢分析、推薦飆股博取民眾信任後，再慫恿民眾購買造假的數位貨幣，直到民眾欲兌現時，才發現根本無法領出。據了解，目前已超過30人受害，受騙金額超過3千萬。

國民黨立委蔣萬安表示，日前接獲越來越多民眾陳情，原本以為加入的是股市投資群組，但最後卻變成數位貨幣投資詐騙，導致辛苦賺的血汗錢拿不回來，詐騙集團遭舉發後雖解散群組，最近又改名重起爐灶，以同樣的手法繼續詐騙民眾投資非法數位貨幣。

據了解，詐騙集團先成立臉書社團或Line群組，在初期，號稱股市達人的老師，每天會在群組中張貼當日盤勢分析、推薦飆股，並搭配直播課程教學、助理溫馨提醒等手法，博取股民的信任。

當股民進場投資賺取利潤後，詐騙集團便開始釋放數位貨幣的利多消息，慫恿投資客加碼投資。

但事實上，數位貨幣、交易平台全是造假，有民眾信以為真匯款換幣投資，直到詐騙集團吸金後解散群組，民眾想兌現才發現無法登入平台，或被踢出群組，才驚覺受騙上當。

▲▼詐騙集團成立股市分析社團後，進一步慫恿股民購買假的數位貨幣吸金。（圖／讀者提供）

▲詐騙集團成立股市分析社團後，進一步慫恿股民購買假的數位貨幣吸金。（圖／讀者提供）

投資詐騙手法日新月異，根據蔣萬安辦公室提供的數據，107年至109年，每年都發生超過2萬件詐騙案，每年的詐騙被害人數超過3萬人、財損金額多達40多億。

蔣萬安提醒，現行合法投資數位貨幣的法令要求非常嚴謹，絕不是隨意上網登入網站、下載APP或匯款即可投資，號稱穩賺不賠、保證獲利的數位貨幣幾乎都是詐騙，民眾若被詐騙或發現這種鼓吹數位貨幣的群組，請向調查局專線提出檢舉（0800-007-007）。

對於FB、Line投資詐騙盛行，蔣萬安呼籲金管會、法務部、警政署跨部會合作，透過追蹤、凍結金流方式將犯嫌查獲；他也提醒，民眾對於不熟悉投資商品務必小心查證，群組應聲、附和，甚至主動貼出匯款單成員幾乎都是詐騙共犯，切勿輕信貿然將大筆資金投入投資，以免血本無歸。

▼詐騙集團遭舉發後解散群組，最近仍改名重起爐灶，以同樣的手法引誘民眾投資非法數位貨幣。（圖／讀者提供）

▲▼詐騙集團成立股市分析社團後，進一步慫恿股民購買假的數位貨幣吸金。（圖／讀者提供）

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