單親媽殺小12歲男友再鋸子分屍　8天後「冰箱滲血」嚇壞搬運工人

▲工人搬運冰箱,意外發現裡面流出大量的血。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯一名女子殺害男友並藏屍冰箱,後來找工人幫忙把冰箱處理掉時,工人半路上意外發現冰箱中滲出大量的血,她才坦承將屍體分裝在冰箱中,並且伴屍生活了8天,目前依謀殺罪嫌被警方逮捕。

事件發生在克拉斯諾亞爾斯克市(Krasnoyarsk),39歲單親媽媽維諾庫洛娃(Anna Vinokurova)被控殺害27歲男友艾夫根尼(Evgeny),她因為冰箱流出大量的血被發現,坦承酒後與男友發生爭吵,一怒之下用刀刺死了對方,為了掩蓋惡行,便用鋸子分屍,再將碎屍裝到袋中放進冰箱。

警方表示,維諾庫洛娃育有一名10幾歲的女兒,去年曾因為毒品交易入獄,出獄後不久10月與死者相戀,如今面臨謀殺指控,若是罪成將面臨最高15年刑期。

