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單親媽殺小12歲男友再鋸子分屍　8天後「冰箱滲血」嚇壞搬運工人

▲▼冰箱，冷凍。（圖／CFP）

▲工人搬運冰箱，意外發現裡面流出大量的血。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名女子殺害男友並藏屍冰箱，後來找工人幫忙把冰箱處理掉時，工人半路上意外發現冰箱中滲出大量的血，她才坦承將屍體分裝在冰箱中，並且伴屍生活了8天，目前依謀殺罪嫌被警方逮捕。

事件發生在克拉斯諾亞爾斯克市(Krasnoyarsk)，39歲單親媽媽維諾庫洛娃(Anna Vinokurova)被控殺害27歲男友艾夫根尼(Evgeny)，她因為冰箱流出大量的血被發現，坦承酒後與男友發生爭吵，一怒之下用刀刺死了對方，為了掩蓋惡行，便用鋸子分屍，再將碎屍裝到袋中放進冰箱。

警方表示，維諾庫洛娃育有一名10幾歲的女兒，去年曾因為毒品交易入獄，出獄後不久10月與死者相戀，如今面臨謀殺指控，若是罪成將面臨最高15年刑期。

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