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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃致傑／台灣常見的商業做法，在大陸居然是詐騙

▲▼詐欺，商業糾紛，騙子，經理人，商業 。（圖／視覺中國）

▲在台灣是很正常的商業行為，怎麼在大陸就犯了詐騙罪呢？關於詐欺行為，兩岸法律規範不同，赴陸投資者不可不謹慎 。（圖／視覺中國）

近日筆者連續接辦兩起詐騙罪的家屬委託協助，因為當事人都認為在台灣是很正常的商業行為，怎麼在大陸就犯了詐騙罪呢？

案件一，鄭小姐是台灣某銀行的分行業務經理，和香港的分行經理熟識且有業務往來，她退休後至大陸長住，因為大陸招標作業經常需要資金證明，而且國外的資金證明往往更能證明投標者（即客戶）的經濟實力，才符合投標資格。因此，鄭小姐聯繫香港分行的經理，讓其先支出資金，並以客戶之名私下開具定存單，3個月後再由香港經理自行將資金回收，鄭小姐與香港經理朋分手續費和利息，該定存單則提供給客戶，用來參與大陸投標的資金證明文件。

案件二，陳小姐是台灣某長照機構的執行長，對於長照機構的設立、經營、管理、收益情況非常熟悉，10年前開始在大陸從事長照機構的投資經營。近年來，大陸政府開始重視老年照顧，各地方政府遂開始進行相關的建設，陳小姐因資金不足，找了多位朋友提供資金存入其公司帳戶，作為定期存款，並以此定存單爭取到地方政府的公設養老院。但其中一位朋友因為週轉不靈，欲取回資金，遂將陳小姐的這項行為告發至公安局，陳小姐遂被刑事拘留至今。

台灣法律對於「詐欺」的定義是：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者。例如案件一與案件二，只要不是偽造的定存單，通常就不會成立詐欺罪。而大陸對於「詐騙」是指，以非法占有為目的，用虛構事實或隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。

大陸訴追此類商業詐欺案件的認定焦點在於：自身是否有經濟實力。所以，案件一與案件二的「商業詐欺」行為是介於罪與非罪之間。反觀，台灣的貿易商也經常有如此的商業經營模式，但因為台灣的法務部有商業詐欺罪的認定標準，故較少被以刑事訴追。

那麼案件一與案件二會不會被大陸判刑「詐騙罪」呢？這就要回溯到當事人在籌資時的初始心理是否已有詐騙犯意。

案件一的鄭小姐私下提供3個月有效的定存單供客戶使用，香港分行經理的私下行為肯定是違反了銀行的內部規範，鄭小姐若明知香港分行經理的開具定存單行為未經核准，則將會構成「詐騙罪」的共犯；反之，若不知情，在台灣因為是由檢察官證明有罪與否，故不會被認定為「詐騙罪」，但在大陸除了由檢察官公訴證明有罪與否，還需要被告人證明自己不知悉，這可就為難被告了，所以鄭小姐被訴追的可能性還是很高。

至於案件二的陳小姐，若大陸公安、檢察機關認定定存單非本人的經濟實力，即使定存單是真實，裡面的存款也是真實，但是因為不屬於本人的資產，所以還是有很大的可能被認定為詐騙。台人赴陸投資，不可不慎。

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▲黃致傑律師●黃致傑，中國人民大學法學碩士，承辦大陸案件二十多年，為台灣最早辦理兩岸法律案件的台籍大陸律師。以上言論不代表本公司立場。

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法律司改人權黃致傑詐欺詐騙

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