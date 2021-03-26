北漂桃園被騙！中年伯3天只喝水　他伸援手結局超暖　

記者李芷萱／綜合報導

一名桃園民眾日前發文表示，遇見一位北漂工作卻被騙的阿伯向他問路，起初雖擔心是詐騙手法，但一番掙扎後仍決定幫忙，不但熱心載阿伯去車站，還幫忙買車票、訂飯店，「我是怕被騙，但我更怕我沒幫助到需要幫助的人」，貼文一出引起許多網友留言轉發，「你真的很棒」、「社會還是處處有溫暖。」

網友孟哲在臉書還原當時狀況，一位58歲的阿伯背著粉紅色包包先向他問路，「年輕人這裡到龍潭很遠嗎？」得知對方是從高雄北漂到桃園工作反被老闆騙，於是他決定借錢讓阿伯坐公車，不過阿伯當下沒有接受，只是告訴原PO因為最近三天都只喝水，「可以給我吃的嗎？」拿到蘋果、一些食物後，眼睛泛淚的阿伯向他道謝便離開。

▲阿伯北漂工作被騙。（圖／網友授權提供）

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原PO接著說，一開始也有猜測這是否為詐騙手法，經過一番掙扎仍決定幫忙，於是開車在路邊找到靠著電線桿喘氣的阿伯，「我叫阿伯上車，阿伯一直說不用，我說沒關係我載你到火車站坐車回家。」也因為隔天早上才有回高雄的火車，原PO先幫忙買票，再幫忙訂商旅，又借出五百塊讓阿伯可以買東西吃。

對於原PO的幫忙，阿伯相當感謝，並提及在桃園這段期間沒有人願意跟他說話、問路也沒有人回，「差點有自殺的念頭。」讓原PO聽完心裡非常難過，又留下電話號碼，希望阿伯平安到高雄時可以跟他聯繫。事後他也透露，阿伯回高雄有打電話給他，還說要寄水果，「我跟他說不用，只要他平安也幫助別人就好了。」

最後原PO在文末寫道，「世界上真的比我更需要幫助的人太多，我不會捨不得花這些錢」、「也許是詐騙的越來越多、但我不怪大家怎麼做，看到這些有需要幫助的人，不要用異樣的眼光去鄙視他，更不需要用語言去罵他。」並解釋當初為什麼沒有報警，「如果我有能力我就幫助！警察還有更多重要的事情要做，即使被騙我也不會對這社會失望，我是怕被騙，但我更怕我沒幫助到需要幫助的人！」

▲網友在臉書寫下事情經過。（圖／網友授權提供）