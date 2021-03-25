陪伴基隆人近半世紀「基一信橋」　拆除工程提前18小時完工！

▲陪伴基隆人近半世紀的「基一信橋」在20號凌晨進行拆除，準備進行接下來的國門廣場計畫，不少民眾特地來到這裡記錄下天橋的最後身影。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

怪手不斷進行拆除動作，一旁工程人員也配合灑水，緊盯每一個步驟，陪伴基隆人走過近半世紀的「基一信橋」為搭配新計畫，在20號凌晨執行拆除。基隆市長林右昌受訪時提到，「這座天橋陪伴基隆人大概50年左右的時間，也是大家的歷史記憶，更是整個國門廣場計畫要開始動工非常重要的一個階段。本來我們是規劃五天的時間來進行拆除，最後是以48小時不斷電，連續的拆除動作在22號禮拜一上班之前就會全部拆除完工，屆時大家可以看到市中心區，又會有一番不一樣的面貌。」

▲拆除工程原訂48小時內完工，因為較預期中順利，提前18個小時完成。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

為減少因工程對民眾造成的影響，拆除工程從五天縮短到48小時，也因為較預期中順利，提前18個小時完工，呈現嶄新市容面貌；不過這樣連續不斷電施工，當中可是面臨不小挑戰。基隆市政府工務處長張元良說，「我們當初的五天是分兩個禮拜，然後用三天跟兩天的模式來處理。不過這種模式對交通衝擊比較大，後來經過府內相關單位考量，也跟市長進一步討論，認為長痛不如短痛。」

▲基隆市長林右昌提到，天橋拆除後將接續國門廣場計畫，屆時會為民眾帶來不一樣的城市面貌。

因為拆除工程順利，火車站前交通在21日早上6點順利恢復通行。在完工後除了國門廣場工區外，港西街往忠一路方向原4車道調整為雙向各2車道，原人行天橋相關交通號誌標誌，也配合做調整移設。基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「這個天橋的拆除會對於整個我們城市的風貌有所改變，包括遊客動線部分也會更加友善。」天橋拆除前，不少民眾還有爸爸媽媽帶著孩子特地來到這裡，要記錄基一信橋的最後樣貌。

▲未來將在這裡開始的國門廣場計畫，第一期工程將在4月開工，預計今年10月城市博覽會前完工。

民眾告訴我們，「我是基隆人，基隆深澳坑，今天知道這邊要被拆掉，所以特別再次回來。其實以前每天都會路過，從台北回到基隆時都會經過這裡，也會走這個天橋，今天想要記錄下它最後的身影。在進入倒數的時刻，反而最多人在這個橋上跟它度過它最後的一個晚上，我也想說可以用相機，記錄下將成為曾經的這段歷史，我相信接下來基隆也會有不一樣的面貌。」另一位從台北過來的民眾則是提到，「一直都有路過這邊，但是先前比較沒有去留意這裡的景色。在基一信橋的最後一天，我希望可以拍到大家想要捕捉留下回憶的畫面。」未來這裡將要進行的國門廣場計畫第一期工程將在4月開工，預計今年10月城市博覽會前完工，在城博會結束後再接續第二期工程。不少人都表示相當期待，基隆接下來為大家帶來的蛻變。

▲民眾說身為基隆人，相當期待接下來基隆的全新面貌。