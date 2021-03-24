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基隆賭王被逮！120天營收3億攻佔北北基桃　「為逃查緝」成強人

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警局會同刑事局日前兵分多路搜索基隆市一名蕭姓男子為首的網路簽賭集團，在台北、新北、基隆、桃園等地共8處所、逮獲6人，現場查扣簽注金25萬元，警訊後依賭博等罪嫌移送偵辦。警方清查發現不法集團2020年12月至3月，短短4個月累計簽注金額高達3億元，本案也是基隆破獲最大宗網路賭博案。

▲警破獲網路簽賭集團！3個月下注達3億元 歹徒魚眼監控難逃警鷹眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲組頭蕭男（右1）為「逃避警方查緝」選擇網路化，竟轉型成功，4個月下注總營收達3億元。圖為警方搜索逮捕過程。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲警破獲網路簽賭集團！3個月下注達3億元 歹徒魚眼監控難逃警鷹眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方破獲蕭男為首、基隆最大網路簽賭集團，查扣電腦等證物。

基隆警方清查蕭男簽賭集團，在台北、新北、基隆、桃園等地廣設據點，接受六合彩、今彩539網路簽注，基隆市刑大會同各分局偵查隊及刑事局偵九隊共組專案小組，3月16至22日分持台北、士林、桃園地方法院核發8張搜索票，分別前往8據點執行搜索。

警方調查，蕭男走傳統路線起家，原本每星期接受簽注賭金約500萬元，為規避警方查緝，將簽賭方式改為網路簽賭，從2020年12月底擴大經營，版圖攻進北北基桃，至3月落網前，接受下注賭金的總金額已高達3億元，獲利約6百萬元，月下注從原本約2千萬，增加為7500萬，大增3.75倍，本案也堪稱基隆市警察局查獲最大宗網路賭博案。

▲警破獲網路簽賭集團！3個月下注達3億元 歹徒魚眼監控難逃警鷹眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蕭男簽賭集團積極擴張，涉案成員（圖）落網。（圖／郭世賢翻攝）

▲警破獲網路簽賭集團！3個月下注達3億元 歹徒魚眼監控難逃警鷹眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方查扣蕭男簽賭集團犯案電腦、點鈔機、監視器、六合彩簽單及模擬槍1支等證物。

警方在現場共查扣電腦5組、點鈔機1台、監視器1組、六合彩簽單及模擬槍1支等證物，另嫌犯為規避警方查緝，於住處門口裝設魚眼高畫質監視器，全天監看管制人員進出，雖大費周章防備，但仍難逃警方法眼。

基隆市刑大副大隊長沈瑞坤表示，基警執行賭博、打擊洗錢及地下通匯專案行動成果豐碩，針對轄內易涉賭博之場所、地下通匯行為及水房集團加強實施搜索臨檢。自15日至22日查獲職業賭場4件18人、六合彩簽賭5件6人、網路賭博4件8人及公共場所賭博2件5人，共15件37人；洗錢及地下通匯犯罪共偵破5件10人、不法洗錢金額約2754萬元。

▲警破獲網路簽賭集團！3個月下注達3億元 歹徒魚眼監控難逃警鷹眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

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