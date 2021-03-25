罹癌女墜金龍湖載浮載沉　丈夫悲痛見愛妻已成冰冷遺體

▲罹癌女墜金龍湖載浮載沉溺斃，丈夫悲痛見愛妻已成冰冷遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區樂利三街國家新城後方的金龍湖，民眾發現湖面有一女子載浮載沉，嚇得趕緊撥打119求援，警消人員趕抵，將女子打撈上岸，已明顯死亡。警方到場調查，死者衣著完整，身上無明顯外傷。警方並通知女子丈夫到場指認無誤，報請檢察官檢相驗查明死因。

基隆市消防局25日早上6時許接獲民眾報案，指稱安樂區樂利三街國家新城後方的金龍湖，驚見一名女子在湖面載浮載沉。警消人員抵達現場後，將女子拉上岸，發現她已明顯死亡，後續轉由警方接手處理。

警方初步查看，女子衣著完整，身上無明顯外傷，隨後查出是50多歲的陳姓女子後，並通知家屬到場，經丈夫指認後確認身分。

據了解，家中發現留有遺書，陳女罹患癌症，長期接受治療，25日凌晨獨自離家前往金龍湖，隨後傳出意外。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

► 美麗最大的祕密

【更多新聞】

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」 派出所同仁驚：哇靠！太狂了

嗨爆基隆廟口！2男戴頭套綁鋼管慶生遊街 火辣比基尼女貼身熱舞

北海岸百人囂張封路飆車！金山警卯起來 扣一整排車逮16人