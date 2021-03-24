台中小二童遭補習班老師毆打！手臂慘狀曝　母淚：兒常被惡夢驚醒

▲手臂大片瘀青紅腫，台中驚傳小二男童遭補習班老師毆打。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中大里驚傳一名林姓小二男童遭補習班導師用「愛的小手」後端彈力棍毆打，孩子整個右手上手臂全是瘀青，孩子回家還隱忍不敢告訴家長，直到睡前痛到連牙刷都拿不起來，家長才驚現孩子遭老師毆打。林童母親24日在民代陪同下召開記者會，忍不住聲淚俱下，並提到孩子透露老師常把孩子帶到監視器看不到的地方毆打，補習班竟辯稱是老師情緒問題，把所有問題推給老師，可惡至極。

林母哭著說，孩子事後幾乎夜不成眠，常常半夜做惡夢驚醒，對學習也相當排斥，甚至也爆料，班上幾乎每個孩子都被該名補習班班導師毆打過。

整起事件發生在3月5日晚上，林童回家睡前要刷牙時，林童姊姊發現弟弟連牙刷都拿不穩，掀開衣服才發現弟弟右手上手臂整片瘀青。離譜的是，當天林童班導還若無其實傳訊給林母，說明孩子上課狀況，一字未提動手打小孩的事情，直到林母發現孩子受傷，班導才承認自己動手是「不道德、不理性」行為。

社會局表示，經社工訪視調查評估，補習班老師已違反兒少權法，最高可處60萬元罰鍰，並得公布其姓名或名稱。市議員鄭功進服務處特助鄭紹頡表示，該位老師24歲，在補習班工作半年，但沒有任何師資背景。現行補習班晉用新進教師法定標準，除了不須受過專業訓練外，甚至連最基本的教育心理學、教學方法的條件都不要求，一旦發生兒虐事件，只要有按時通報，僅需開除不適任教師，幾乎無法可管，要求市府盡速提出台中市自己的自治條例，保障兒童安全。