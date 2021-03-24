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社會 社會焦點 保障人權

陸船越界拖網捕撈2000公斤漁獲　基隆海巡強勢登檢押返13人

記者郭世賢／基隆報導

海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊23日上午8時45分接獲海巡署第二（北基）巡防區指揮部通報，於彭佳嶼東北14浬處疑似有大陸漁船越界；該隊獲報立即調派PP-10033海巡艇前往查處，下午1時20分於彭佳嶼東北16浬處發現一艘塗銷船名之陸漁船違規拖網作業，即全程錄影蒐證，經強勢登檢後，將該船長等13人押返隊部偵辦。

▲陸船越界拖網捕撈2000公斤漁獲 海巡強勢登檢13人押返偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陸船越界拖網捕撈2000公斤漁獲，海巡強勢登檢13人押返偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆海巡隊經查該陸船船名為「閩晉漁」，於3月19日自晉江市深戶港出港；23日凌晨趁海象不佳越界進入北方三島彭佳嶼海域拖網作業，海巡艇PP-10033接獲通報後迅速前往查處。

23日下午1時20分在彭佳嶼東北16浬處，發現「閩」船正在起網作業，經數次廣播喝令停船受檢，莊姓船長拒不配合並加速逃逸，海巡人員見狀即以優勢警力強靠登檢，同時對船上13名船員量測體溫均正常，並提供口罩要求佩戴，晚上9時將「閩」船押返正濱漁港偵辦及留置調查。

▲陸船越界拖網捕撈2000公斤漁獲 海巡強勢登檢13人押返偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡人員在彭佳嶼東北16浬處，發現「閩」船正在起網作業，見狀即以優勢警力強靠登檢。

海巡人員初步清查「閩」船捕撈漁獲約2000公斤雜魚（已海拋），船上無存放豬肉等製品；後續將依兩岸人民關係條例沒入漁網、漁具、起網機並予以行政裁罰。

海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊為防範嚴重特殊傳染性肺炎入侵，海巡人員實施登檢、扣留全程均穿著防疫裝備，嚴謹作好各項防疫措施，押解該船返港後即實施海巡艇及「閩」船消毒工作，以嚴防疫情破口。

▲陸船越界拖網捕撈2000公斤漁獲 海巡強勢登檢13人押返偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡人員晚上9時將「閩」船押返正濱漁港偵辦及留置調查。

海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊呼籲漁民於海上作業如有發現陸船越界或不法情事，請撥打海巡「118」報案專線或海巡隊自動電話：02-2462-1451，獲報將立即派艇前往查處，以確保漁民權益及防杜不法。

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