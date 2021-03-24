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雲林六輕又傳火警！燃燒面積約3平方公尺　南亞公司遭裁罰

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮六輕工業區今（24）日晚間18時45分，南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，雲林縣消防局獲報指出，值班人員詢問台塑監測中心經查係南亞海豐異壬醇廠(INA)樹酯倉庫內有小火花並有黑煙產生，非爆炸情事。雲林縣消防局派出麥寮、北五、第三大隊等單位8車16人車前往現場搶救。

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）

雲林縣消防局警消人員19時16分到達現場，回報南亞海豐總廠異壬醇廠甲醯化學反應槽樹脂床高溫冒煙，現場燃燒樹酯、無人員受困、無火煙，進行射水降溫中，並於19時43分將火勢控制。據現場消防專人，表示現場燃燒位置在一樓，現場燃燒物質為初壬醛+樹脂，燃燒面積約3平方公尺。

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）

雲林縣環保局長張喬維表示，環保局已派員到場對水、周遭空氣採樣，將以違《空氣污染防制法》先對南亞公司祭出裁罰。雲林縣議員許志豪及麥寮鄉長蔡長昆均於臉書PO文提醒民眾，現場傳出黑煙但未見火光，空氣中瀰漫濃濃惡臭，請民眾出門先配戴口罩。

台塑公司同時發布異常說明，「南亞INA 廠3月24日 18時22分，吸附製程液中觸媒的樹脂床高溫冒煙，立即由塑化消防隊出勤4輛消防車於現場出水降溫。經系統洩壓後 ，19時43分已控制，管內尚有部份殘液，持續灑水降溫警戒中，無人員傷亡，發生原因事後將詳細調查。」

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）
 


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