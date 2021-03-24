達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

記者蔡佩旻／雲林報導

達成慈善基金會創會陳秉洋董事長等10人代表捐贈雲林縣200萬元，今(24)日縣長張麗善親自致贈感謝狀，感謝基金會不辭辛勞、遠道而來送愛心。張縣長表示，「行善佈施，不是有錢人的專利，而是有心人的參與」，達成慈善基金會用實際善行展現愛心，號召更多的社會福利資源挹注雲林。

▲「行善佈施，不是有錢人的專利，而是有心人的參與」，達成慈善基金會創會陳秉洋董事長等10人代表捐贈雲林縣200萬元，作為弱勢家庭棺木代金。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，達成慈善基金會自2017年10月、2019年1月及3月、2020年2月捐助雲林縣弱勢家庭棺木代金共260萬元及1萬3000斤白米、社福車一輛、提供新住民50袋實物、50戶弱勢家庭2000元紅包等物資及善款，今日又專程造訪雲林縣，再次捐助200萬元整棺木代金，陳董事長將雲林縣弱勢縣民如同對待自己鄉親照顧，感謝陳董捐助善款，造福雲林縣弱勢家庭。

陳秉洋表示，基金會並非大財團，所有善款都是大家以自己的年終獎金、研究費或者小額捐款慢慢存入，經費實在有限，期待能拋磚引玉 ，喚起更多有愛的民眾一起來關懷弱勢，喚起各方的善心善念，讓社會更溫馨，讓大家心中有善就遠離災難，讓臺灣處處充滿愛與祥和。



社會處長林文志表示，縣府會善加運用200萬元善款，落實協助需要的家庭，也呼籲各界能共同發揮愛心，造福更多需要服務的鄉親，一同幫助弱勢家庭及族群。

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