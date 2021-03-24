　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

記者蔡佩旻／雲林報導

達成慈善基金會創會陳秉洋董事長等10人代表捐贈雲林縣200萬元，今(24)日縣長張麗善親自致贈感謝狀，感謝基金會不辭辛勞、遠道而來送愛心。張縣長表示，「行善佈施，不是有錢人的專利，而是有心人的參與」，達成慈善基金會用實際善行展現愛心，號召更多的社會福利資源挹注雲林。

▲「行善佈施，不是有錢人的專利，而是有心人的參與」財團法人達成慈善基金會創會陳秉洋董事長等10人代表捐贈雲林縣200萬元，作為弱勢家庭棺木代金。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「行善佈施，不是有錢人的專利，而是有心人的參與」，達成慈善基金會創會陳秉洋董事長等10人代表捐贈雲林縣200萬元，作為弱勢家庭棺木代金。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，達成慈善基金會自2017年10月、2019年1月及3月、2020年2月捐助雲林縣弱勢家庭棺木代金共260萬元及1萬3000斤白米、社福車一輛、提供新住民50袋實物、50戶弱勢家庭2000元紅包等物資及善款，今日又專程造訪雲林縣，再次捐助200萬元整棺木代金，陳董事長將雲林縣弱勢縣民如同對待自己鄉親照顧，感謝陳董捐助善款，造福雲林縣弱勢家庭。

陳秉洋表示，基金會並非大財團，所有善款都是大家以自己的年終獎金、研究費或者小額捐款慢慢存入，經費實在有限，期待能拋磚引玉 ，喚起更多有愛的民眾一起來關懷弱勢，喚起各方的善心善念，讓社會更溫馨，讓大家心中有善就遠離災難，讓臺灣處處充滿愛與祥和。
 
社會處長林文志表示，縣府會善加運用200萬元善款，落實協助需要的家庭，也呼籲各界能共同發揮愛心，造福更多需要服務的鄉親，一同幫助弱勢家庭及族群。

►Her今天推出「Apple Watch Series 6(GPS)44mm藍色鋁金屬錶殼+海軍深藍色運動錶帶」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林「誠實商店」又遭竊　環保局怒了！公布畫面怒搜賊

►行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

►雲林友善婦女好厝邊　88家業者升級長期持續響應

►雲林養豬戶5月起強制投保豬隻死亡險　保險費補助最高給「全額」

ET快訊
蘇伊士運河「史上最大擱淺船」！長榮貨輪受困　他曝最新營救關鍵
江宏傑被福原愛「視訊離婚」淚崩！　日網也心疼：老公真可憐
中苗4／6起「供5停2」限水原因曝　一張圖看未來降雨多慘
酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：5千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

花蓮停車更便利！建置智慧停車導引系統　停車格位手機全掌握

高雄老新台菜十全店廚房領班鄭皓祐　獲選110年度屏東優秀青年

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

水保局農村再生基金挹注偏鄉農村　水林鄉獲助3250萬

宜蘭罕病身障的維維圓一趟花蓮感恩之旅

新竹漁港增岸邊加水用電設施　停泊免發動引擎取電：減少廢氣

勞動部推產業新尖兵計畫　雲嘉南區逾50班招生中

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

屏縣府2年汰換警用機車497輛　強化員警執勤效能

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

花蓮停車更便利！建置智慧停車導引系統　停車格位手機全掌握

高雄老新台菜十全店廚房領班鄭皓祐　獲選110年度屏東優秀青年

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

水保局農村再生基金挹注偏鄉農村　水林鄉獲助3250萬

宜蘭罕病身障的維維圓一趟花蓮感恩之旅

新竹漁港增岸邊加水用電設施　停泊免發動引擎取電：減少廢氣

勞動部推產業新尖兵計畫　雲嘉南區逾50班招生中

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

屏縣府2年汰換警用機車497輛　強化員警執勤效能

全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

65元蛋糕中千萬發票找嘸！　財政部回應了

國際長笛藝術節揭序幕 40位菁英長笛家接棒演出

八三夭「激帥西裝造型」曝光！　睽違1年終於報喜訊

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

抱抱不揪牠！黏人金吃醋「肉身擠C位」　網笑：奴才造反啦

星巴克「香蕉杏仁奶星冰樂」喝下去爽爆　行家再淋巧克力醬更濃郁

阿金跟媽合照「咧嘴燦笑」　見爸秒變嫌棄臉：要放開我沒？

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

大聲說出你對匠心的熱愛　三菱電機招募ME粉　還祭出日月潭涵碧樓夢幻住宿券！

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

東方白鸛將吻別金山　新北動保處籲三不原則

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

南投林管處否認郡大林道將被接管

男女闖國中野營8hrs！校方爆氣

里程數25萬改5萬　黑心中古車商騙好大

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

中彰80家飯店齊推住房優惠　最高折抵500元

南投福興溫泉區　總標價上看17億

他遇臨檢假動作秒逃　警「123木頭人」終結

遊賞萬金杜鵑　新北送好禮獎不完

南投旭光高中66人摘「星」上大學　全縣公校之冠

屏東潮州深夜車禍　2警推車排除障礙

更多熱門

相關新聞

水保局農村再生基金　水林鄉獲助3250萬

水保局農村再生基金　水林鄉獲助3250萬

立法委員蘇治芬昨(23)日與農委會水保局副局長林長立、南投分局長陳榮俊，在水林鄉海埔村召開「110年度農村再生基金－農村再生跨域發展-農村產業跨域及區域亮點計畫」獲補助案件開工說明會，該梯次開工案件有5案，核定工程總金額1590萬元。

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

雲林誠實商店又遭竊　環保局布畫面怒搜賊

雲林誠實商店又遭竊　環保局布畫面怒搜賊

雲林友善婦女好厝邊　88家業者持續響應

雲林友善婦女好厝邊　88家業者持續響應

全中運自行車公路賽要戰了　雲林6路客運停駛讓路

全中運自行車公路賽要戰了　雲林6路客運停駛讓路

關鍵字：

財團法人達成慈善基金會棺木雲林邊緣戶

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面