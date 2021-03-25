雲林淵明國中遭爆體罰　5成學生被棍棒打、4成「少一分打一下」

▲雲林淵明國中遭爆體罰，時代力量立委王婉諭等人譴責。（圖／王婉諭提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

雲林淵明國中被爆出有違法的服儀規範，甚至有多位教師對學生體罰，時代力量立委王婉諭今（25）日偕同多位團體召開記者會，踢爆雲林縣教育處對於教育部要求提交的調查報告遲遲未交，最後僅以一頁A4紙呈現；更揭發行政機關未公開的完整入校報告內容，顯示校內高達五成的學生曾遭體罰。

王婉諭表示，淵明國中今年二月遭到民間團體爆料後，校方不僅將校規加上密碼，甚至表示「只是學生都習慣理平頭」直到規定揭露後，才發現當中不僅存在髮禁，甚至還限制女學生的內衣顏色；王婉諭也提到，針對體罰的部分，民間團體收到多位校友、在學生表示「多位教師都會體罰，甚至準備各式打人工具」，面對這樣的指證歷歷，淵明國中教務主任竟還稱「體罰都是早年的事情」，完全否認校內存在這樣的問題。

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王婉諭痛批，早在去年六月，就有委員曾向教育部和雲林縣政府投訴此案，當時雲林縣府竟回覆「校內規定完全合法」，教育部則四度發函，要求雲林縣府督導學校改善違法狀況，卻遲遲沒有得到正面回覆。直到受到媒體關注後，教育部終於在2月組成專案小組進行督導，並且要求縣府入校調查後，提出調查報告。但這份改善的報告，雲林縣府始終不願意提供，導致報告遲遲過了近一個月才完成，篇幅僅有一頁A4紙，內容更對校內情形輕描淡寫，沒有說明到底校內體罰的確切情況為何。

雲林縣議員廖郁賢指出，目前從該份報告看出來，有7成學生曾聽過校內老師會體罰，且從開學至今，有近5成學生被用棍棒、藤條打過；更有近3成學生被以特定動作處罰，像是拱橋、交互蹲跳，更別提近4成學生表示曾經歷「少一分打一下」。體罰一直都是現在進行式，而非如校方澄清，都已經過去了。



廖郁賢表示，他在3月17日收到的1頁A4調查報告，只用兩點帶過體罰部分，提到「確實有未落實正向管教的情事，函請校方立即改善」卻隻字未提問卷結果，以及多名老師被點名體罰一事，明顯有避重就輕的嫌疑。呼籲應進行全面調查、依情節懲處，不應輕放。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈指出，上個月揭發淵明國中體罰的狀況後，校方出面時指稱，不知道這些內容是從哪裡聽來。然而，今日雲林調查報告出來，不僅直接證實了上個月青民協所發布的所有內容，甚至體罰情形還比掌握的嚴重。



何蔚慈表示，看到這樣的結果難以置信，「不能體罰」是學校不應該踩的紅線，青民協嚴正譴責淵明國中校方長年以如此違法的教育方式來管教學生，而主管機關雲林縣政府對於學校如此習以為常的體罰慣行，竟選擇長年包庇、縱容。雲林縣政府應該立即針對報告內有提到的老師，全面進行徹查、懲處，不應再縱容、包庇，讓更多青少年的人權受到最嚴重的威脅。



