高雄出差搭公車！雄中弟「下車1個舉動暖炸」　他身為台北人慚愧了

▲阿婆提重物下車，雄中學生一舉動暖炸！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

「在此想要表揚一下這個學生！」一名男網友透露，昨（24）日南下出差，搭乘公車時，意外看見一名阿婆準備提重物下車，沒想到一名雄中學生搶先拿起行李，還攙扶阿婆下車，讓原PO看了內心無比澎湃，「身為一個台北人，被一個雄中學生的舉動給深深感動！」

台北一名男網友在臉書《爆廢公社二館》暖心表示，昨日去高雄出差時，直擊台灣最美麗的風景，當時原PO搭公車要前往澄清湖棒球場，過程中看到一名阿婆從博愛座緩緩起身，接著要提起一包大件行李。

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結果下一秒，一名也正要下車的雄中男學生，二話不說就直接拿起阿婆的行李，一邊攙扶長輩下車。本以為雙方認識，但原PO的視線望向窗外時，發現阿婆感動向男學生致謝，而男學生靦腆點點頭回禮，接著繼續待在公車站，似乎要等其他班公車轉車。

這一幕讓原PO內心久久無法自拔，直言「身為一個台北人，被一個雄中學生的舉動給深深感動，身為人父，我應該要感謝他的家長或老師，把這個學生教的這麼好，在此想要表揚一下這個學生！」

照片曝光後，掀起一票網友刷讚，「年輕人有前途」、「真的應該好好表揚」、「懂事又貼心的大男孩！讚爆」、「一種把幫助他人視為理所當然的感覺」、「感謝這個社會有這麼不錯的父母與受教的孩子，感謝」、「家庭教育教的好」。

▲網友也深深被感動！（圖／翻攝爆廢公社二館）



不少網友也心有戚戚焉分享，「在高雄有次要牽機車出來，但被卡住又很難施力往後，結果有人在後面直接幫我拉出來，真的超感謝，在台北的話，旁邊的人只會默默看著」、「高雄人真的都很有愛心，我帶小孩搭車也常遇到幫我抬推車的陌生人，甚至還有幫我一起顧小孩，也常遇到讓位給我們的人，不論是年輕人或是老人家，真的很感動」。