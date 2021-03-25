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快找室友逛好市多！住宿妹曝「必買5大美食」CP值破表：平分超便宜

▲▼好市多結帳人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多商品物美價廉，量也很多。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多大家庭喜歡美式賣場好市多（Costco），因為量多又划算，不過好好利用這個特色，學生族群省錢也能吃飽。就有一位女網友在《Dcard》發文「分享 好市多宿舍分食好物」，說她常常為了省錢想很多辦法，其中一個就是跟同學一起去好市多採買，所以也買出心得，並曝光宿舍族必買的5樣高CP值好物。

原PO文中分享5樣她和室友最常買的東西，首先是「好好喝牛奶（Kirkland 科克蘭全脂鮮乳）」，「第一個就是我們每次必拿的好市多牛奶，CP值一整個超高、超划算的」，而且喝不完的話，拿來煮成白醬，或煮牛奶火鍋也很適合。

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再來是「早八好選擇貝果（綜合貝果麵包）」，她幫忙換算後笑說，買這一袋貝果跟室友平分，平均一個才10幾元，「除了原味之外，還有巧克力、起士、藍莓喔！早上烤一下就可以馬上帶著去上課了。」

▲▼ 好市多烘焙區 。（圖／資料照）

▲好市多貝果超熱銷。（圖／資料照）

第3樣是「追劇夥伴烏龜餅乾（好麗友烏龜玉米脆片）」，她忍不住大推「不得不介紹這款神餅乾，薄脆的口感搭配甜鹹玉米濃湯超涮嘴，完全讓人的手嘴都停不下來啊！」

第4樣則是「萬能烤肉醬（Daisho 日式燒肉醬）」，大讚這款醬不管配什麼食物都很搭，「煮泡麵、沾醬、倒到各種料理都超美味。」最後則是「比臉大披薩（熟食區披薩）」，「最後一個是在熟食區的披薩，我們幾個人通常都直接買一盒，300元就可以讓我們花少少卻吃超飽。」

▲▼ 好市多 。（圖／資料照）

▲好市多熟食很受歡迎。（圖／資料照）

貼文一出，吸引其他人紛紛留言，「牛奶真的cp超高～好好喝」、「我也很喜歡烏龜餅乾欸，聽說最近特價記得去買哈哈」、「還有小餐包超便宜又好吃」、「我喜歡可頌！還有烤雞腿」、「貝果認真吃不完」、「喜歡烤雞大腿、芭樂綠茶和爆漿餐包」、「我也想吃披薩，但我沒朋友，我一袋貝果都冷凍吃好幾天。」

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