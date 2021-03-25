假公安騙北京會計1.1億！跨國狂詐1.32億　公安震驚求助台灣　

▲刑事局接獲北京公安局求助，分赴台馬逮捕6名詐騙犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局半年前接獲中國大陸北京公安局發文協查情資，公安局表示北京銀泰集團投顧公司陳姓女會計在2020年6月接獲假檢警詐騙電話，該會計一時不察，便動支該集團名下2,670萬元人民幣（折合台幣 1.17億元），北京公安發現該詐欺機房發話IP、網銀轉帳IP部分都在臺灣，刑事局兩岸科接獲情資後、該局偵七大隊與北市警中正一分局成立專案小組展開追查。

▲刑事局接獲北京公安局求助，分赴台馬逮捕6名詐騙犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方歷經數個月跟監埋伏蒐證，確認轉帳水房隱身新北市新店區、汐止區之住宅，警方向台北地院聲請搜索票，逮捕以郭姓主嫌（30歲、傷害等前科）為首共4人所組成代號「深海大聯盟」之轉帳水房，並查扣大陸銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等贓證物、警詢後移送台北地檢署複訊，由於詐騙金額重大法官裁定4人收押禁見。

▲刑事局接獲北京公安局求助，分赴台馬逮捕6名詐騙犯嫌並查扣犯案贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局搜扣贓證物後發現該集團在馬來西亞機房撥打詐騙電話，以假冒大陸公安、檢察廳官員詐騙大陸人民，除了上述銀泰集團女會計遭詐騙逾億元外，其他還有39名被害人，詐騙金額總計高達3009萬元人民幣、折合台幣高達1.32億元。

刑事局更溯源追查，發現轉帳贓款金流位於馬來西亞，刑事局偵七大隊1月底提供情資與馬來西亞警方協助，並查扣周姓主嫌等2人在當地經營的水房，台馬警方聯手查扣筆電、手機、無線網路器材，台警並派員前往馬來西亞接手前返兩人在3月16日返台，兩嫌須經14天隔離期後離開隔離處所後，警方會在立即將2人逮捕移送地檢署複訊。

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