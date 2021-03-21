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社會 社會焦點 保障人權

沒網購卻收到「潤滑液+那一根」　另類詐騙兩大超商專線助退款

▲江姓男子手機接到收穫通知領到一盒神秘男性生殖器造型的人體潤滑液。（圖／記者張君豪翻攝）

▲江姓男子手機接到收貨通知，領到一盒神秘男性生殖器造型的人體潤滑液，圖為被害人收到的包裹內容。（圖／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

一名家住高雄年約20歲江先生，某日收到手機簡訊通知包裹待領，江男雖想不起自己近期曾網購，但仍到超商支付了1,644元把包裹領回，打開發現居然是大陸寄來的劣質情趣用品「人體潤滑液」，其中一瓶還作成類似男子生殖器形狀，付錢收貨收到「那一根」讓被害人哭笑不得尷尬癌發作：「天啊！我怎麼可能會訂這個東西？」

▲江姓男子手機接到收穫通知領到一盒神秘男性生殖器造型的人體潤滑液。（圖／記者張君豪翻攝）

▲江姓男子手機接到收穫通知領到一盒神秘男性生殖器造型的人體潤滑液。（圖／記者張君豪翻攝）

收到「那一根包裹」江先生不知如何是好，明明沒下訂商品，為何寄貨廠商會有他個人正確聯絡方式？被害人不甘損失希望能趕快退貨，看著那盒人體潤滑液卻不知如何退貨。

刑事局則指出，面對江先生這類要求退款無門消費者，國內兩大超商決定善盡企業社會道德責任，協助民眾居中協調超商貨到付款的詐騙跨境包裹進行退款事宜，且為便利消費者，民眾不須再跑回取貨門市，僅利用電話聯繫客服，說明狀況後即可申請立案。

全家便利商店的部分，消費者可撥打全家物流客服中心服務專線（03-2550119）由專人客服了解狀況後，通知廠商主動聯繫消費者後進行處理，服務時間為24小時7-ELEVEN的部分，消費者可撥打7-ELEVEN聯合客服中心電話（0800-008711）辦理後續退款事宜，服務時間為週一至週五09:30-18:00。

事實上警政署刑事局跟超商物流業者協調多年，才換來超商釋出善意，願意善盡企業社會責任，未來將可大幅降低被害人連絡不上發貨問題廠商，甚至是被客服封鎖的情形發生。165反詐騙諮詢專線建議消費者：若是收到領或簡訊，自身若無網購請勿理會以免上當、協助親人代收貨品也請先向親友確認。訂購貨品數量、品名不符請勿收取，有任何問題，請撥打165反詐騙諮詢專線確認，養成先查證，再付款習慣，以免造成財損。

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