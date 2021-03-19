用1千賣掉手機門號！他害台北富阿伯「被騙走1億7896萬」…下場GG

▲台北一名富阿伯遭詐約1億7896萬元，他賣門號給詐騙集團下場遭起訴。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者戴若涵、郭世賢／基隆報導

新北市一名陳姓男子以1千元的價格將手機門號賣給另名男子，不料，對方竟是詐騙集團成員，還以該門號陸續用手機欠費、個資盜用等詐騙老招，騙了一名老翁1億7896萬元。警方循線查出，該手機號碼為陳男所有，基隆地檢署偵結後依幫助詐欺取財罪嫌將陳男起訴。

起訴指出，陳男先前曾因公共危險罪遭判刑2月確定，2017年8月21日執行完畢。2019年6月間他以1000元的價格將行動電話門號、SIM卡販售給綽號為「小胖」的男子。小胖所屬的詐騙集團取得門號後，陸續用手機欠費、個資遭盜用等理由，要求一名台北的許姓老翁將這支名稱顯示為「林副隊長」的號碼加入LINE好友。

老翁不疑有他，又依照指示再加了另一支名稱顯示為「黃老師」的LINE帳號，並陸續以現金交付或匯款到指定金融帳戶的方式，分40次交出1億7896萬1180元，每次金額從42萬至610萬元不等。事後老翁驚覺遭騙，這才報警處理。

檢警循線查出，詐騙集團所使用的門號是由陳男所有，認為他明明可以知道門號給別人使用，常與財產犯罪用來規避的需要密切相關，門號很有可能會被詐騙集團所利用，竟仍提供號碼給對方，依幫助詐欺取財罪嫌將他起訴。