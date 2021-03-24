「+」號不見了！電信商研發竄改門號APP　200人受騙匯款

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊24日宣布破獲台中市某電信勾結國內二類電信公司，利用本身電信網路專業知識，開發「詐騙集團專屬撥號APP程式」該程式可完全竄改詐騙集團位於境外、東南亞的機房來電，歹徒將境外訊號透過國內配合的二類電信公司、電信商利用專屬APP變更後，境外來電就會跟一般國內電話相同沒有「+」號、並可變更成任何歹徒指定的機關電話，增加民眾辨識上的困難。

▲刑事局電偵大隊破獲台灣治安史上第一個可消除+號及任意竄改門號的詐騙電話撥號供應集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲台灣治安史上第一個可消除+號及任意竄改門號的詐騙電話撥號供應集團。（圖／記者張君豪翻攝）

該不肖電信商經營半年餘，撥打超過180萬通詐騙電話給台灣民眾，造成近兩千位民眾遭到詐騙，惡性重大，警方日前收網逮捕林姓電信業者（53歲）及其共犯5人。

警政署165反詐騙諮詢專線發現，近半年有眾多民眾接到「猜猜我是誰」詐騙電話，經警方聯繫電信公司緊急斷話後，狀況並無好轉，刑事局電偵大隊研判有不法集團在台勾結電信商發送詐騙電話。

刑事局電偵大隊規劃斷源專案，分析被害人接到電話不但沒有以往境外機房來電、電話號碼開頭會有明顯「+」號，而且來電號碼與警政署、刑事局、各地地檢署等司法機關一致，但勾勒機關通聯並無發話紀錄，顯示歹徒利用特殊工具可隨意變更門號，並可繞過國際電話交換台，消泯境外來電的「+」號增加詐騙成功機率。

刑事局統計發現，隨意變更門號並消弭境外來電特徵的犯罪手法，是台灣電話詐騙史上首例；經數據分析，警方發現這個詐騙電話集團平均每月撥出20萬通詐騙電話，其中約有200人會受騙匯款，嚴重危害台灣地方治安。

刑事局電偵大隊報請台中地檢署檢察官洪瑞君指揮，與基隆刑大偵四隊、臺中警第五、太平分局共組專案小組、警方3月11、12兩日兵分多路在台中市、新北市逮捕林姓電信業者及公司會計、客服人員共5人，訊後依觸犯詐欺、違反電信管理法未經主管機關核可使用射頻裝置等規定函送台中地檢署偵辦。

刑事局電偵大隊指出，林嫌利用自己撰寫設計的篡改門號APP植入二類電信系統商伺服器中，專門接收境外詐騙集團機房撥號，再根據客製化竄改門號、消弭「+」每通抽取0.1到1元手續費，警方懷疑他有可能參與詐騙集團電話詐騙分潤，目前正循線擴大調查。

本案刑度並查扣竄改主叫號碼伺服器1台及DMT發話設備19台等證物，刑事局強調未來將持續透過各大電信業者及「國家通訊傳播委員會」共同查緝國內違法電信商，以維護國內電信通訊秩序。

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