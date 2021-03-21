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社會 社會焦點 保障人權

「你兒子買的」提假貨登門取款　高齡公嬤沒查證就掏錢

▲詐騙手法層出不窮，警方製作案例分析宣導老人家切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙手法層出不窮，警方製作案例分析宣導老人家切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局再度提出詐騙案例呼籲，日前基隆市一位高齡9旬老先生，在家中遇到一名中年男子提著一台DVD播放器上們，陌生男告訴老先生這台播放機是老先生兒子所購，需支付9,600元的貨款當場要求付清。老先生直接交給這名男子1萬元，未料稍晚詢問家人，才發現沒人訂購，根本就是場騙局。

無獨有偶，在今年1月中旬，新北市一名8旬老太太遭同樣手法詐騙。這名老太太也遭遇陌生男登門造訪，對方表示老太太兒子訂購電腦，要收取貨款1萬3,600元。老太太也並未查證是否確有此事，就拿出身上僅有的9,000元。

對方釋出善意表示：不足的部分之後再來收取，留下一台外型包裝像桌上型電腦的包裹，等到當天晚上7時許，老太太致電兒子告知購買電腦已到貨一事，才知道兒子壓根沒有訂購電腦，該名男子賣給老太太的電腦設備，經過老太太家人測試也確定都是故障的二手回收零件，但老人家身上僅有現金卻遭人騙走。

刑事警察局呼籲，家中如有高齡長者或知悉左鄰右舍有獨居的年長者，務必多加關懷，應時刻提醒長輩們獨處在家時，可能容易遭遇詐騙集團找上門，不管對方說詞合理與否，定要向其他家人查證過後，或請撥打165反詐騙資訊專線洽詢以免上當。

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