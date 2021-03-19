鐵皮屋藏知名羽絨衣包裝袋！毒梟聰明分裝　警拘6人驚見霰彈槍

記者黃宥寧／台北報導

桃園市八德區一名26歲吳姓男子大膽在自家透天厝對面鐵皮倉庫內設毒品分裝廠，刑事局掌握情資將人逮捕，並搜出161包毒咖啡包、189顆一粒眠及霰彈槍1把等，並且發現毒梟竟把國際知名羽絨衣品牌當咖啡包外包裝，甚至以機車送毒品。

▲26歲吳姓男子在桃園市八德區自家透天厝對面鐵皮倉庫內大膽設毒品分裝廠。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局偵三大隊第二隊長黃文圳19日在記者會上表示，去年11月間發現吳姓等人有密集接觸並出入可疑倉庫，進而發現他們利用倉庫製造及販賣毒品咖啡包的情形，遂由刑事局偵三大隊深入追查，並聯合新北市、桃園市等地警察單位共組專案小組後，報請新北地方檢察署仁股檢察官指揮偵辦。

▼警方見時間成熟後順利將逮吳姓嫌犯等6人逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2月時經專案小組蒐證監控鎖定吳姓嫌犯在桃園市八德區富榮街的毒品咖啡包分裝場，並見時機成熟，聲請拘票、搜索票，由專案小組分工執行搜索，於相關處所當場搜出161包毒品咖啡包、189顆一粒眠、一把霰彈槍、8顆子彈、果汁粉、分裝機等物將吳姓嫌犯等6人逮捕。

▼警方搜出161包毒品咖啡包、189顆一粒眠、一把霰彈槍、8顆子彈、果汁粉、分裝機等物。。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方也表示，吳姓男子用500元價格販售毒品咖啡包，並且咖啡包內成分除了有一粒眠以外甚至還有果汁粉等，購買的對象為住桃園市附近的人。警方詢問後，並依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，把吳姓男子等6人移送新北地檢署偵辦。

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