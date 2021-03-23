礁溪生魚片10片280元！男咬一口「鮭魚冰沙」氣炸　萬人戰：沒常識

▲礁溪吃生魚片10片280元！男目睹老闆在廚房抽菸。（圖／翻攝爆料公社）

記者許力方／綜合報導

有民眾到宜蘭旅遊時，路過一間快炒店入店用餐，沒想到目睹老闆在廚房抽菸，保證大片的10片280元的生魚片，鮭魚、旗魚兩種都是冷凍的，吃起來又小又像冰沙，氣得他痛批「超級超級不新鮮」、「超扯餐廳」。PO文引發上萬人戰翻，反斥他「沒常識」，對此，店家也出面道歉，生魚片價格有清楚標示、沒漲過價，可能食材來不急解凍。

男網友22日和朋友一同到宜蘭礁溪，行程結束後突然很想吃鮭魚，剛好路過一間快炒店，看到招牌上寫有賣生魚片，一行人就決定進去用餐，點了一盤綜合生魚片和其他3道菜，當時老闆強調，生魚片10片280元，「裡面都很大片啦！這個綜合的很划算啦，很大片！」雖然覺得有點貴，聽到「是大片的」，便順勢點來享用。

▲咬一口驚變「鮭魚冰沙」！男客氣炸：從冷凍拿出來。（圖／翻攝爆料公社）



男網友萬萬沒想到，用餐時竟目擊老闆直接在廚房抽菸，且綜合生魚片裡的兩種魚，鮭魚和旗魚都是從冷凍庫拿出來，甚至還沒退冰好就拿上桌，一咬下去裡面都是冰沙，尤其旗魚裡面還牽絲，讓他受不了，氣得拍下照片上傳臉書「爆料公社」，痛罵「超扯餐廳」、「超級超級不新鮮」。

PO文引發超過萬人按讚，不少網友戰翻，反斥原PO「沒常識」、「生魚片一定都是冷凍的啊」、「我只想跟你說生魚片本來就要冷凍保存新鮮耶」甚至認為冷凍才能抗寄生蟲，但也有許多人傻眼回應「第一次聽到生魚片有冰沙是正常的，不懂裝內行」、「一堆正義魔人，自以為高尚」、「笑死，一堆人是不是有障礙，明明重點就是沒解凍完全，還有老闆在廚房抽菸」，也有不少網友大讚，這間快炒店的料理真的好吃，「生魚片這樣真的不小片啊！」

▲老闆娘道歉，師傅沒有掌控好完全退冰就上菜。（圖／東森新聞）



對此，快炒店張姓老闆娘22日出面道歉澄清，當時可能客人來的時間比較早，食材還在準備，才會讓他們吃到的綜合生魚片可能還是在半退冰狀態，「師傅這邊沒有掌控好」，沒有完全退冰，導致還有一點結霜。她表示真的很不好意思，平時都叫貨生魚片，需要冷凍保存，營業時就會拿出來退冰，但不能用熱水，只能靠風扇加速退冰，解凍過程相當耗時，並強調價格都有清楚標示，也沒有漲價過。

至於「老闆在廚房抽菸」，張姓老闆娘解釋，照片中的男子是他爸爸，因為屬於半退休狀態，有空就過來巡視店裡，並沒有擔任主要烹調的工作，只是剛好、可能習慣把菸拿起來，等一下就要走出去外面抽，再三道歉「造成大家觀感不佳真的很不好意思」。

事實上，台北醫學大學分子寄生蟲暨熱帶疾病學教授范家堃曾解釋，「只要是吃生食，就可能感染寄生蟲」，台人近年風靡吃生魚片，常有體內發現絛蟲的案例，尤其日本海裂頭絛蟲、廣頭裂頭絛蟲都會寄生人體的小腸、十二指腸中，最長可達10公尺，一個月就可長成成蟲。他說，很多人以為寄生蟲冷凍後就會死掉，這是錯誤的，杜絕絛蟲必須煮熟才能完全避免，呼籲國人減少生食。

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