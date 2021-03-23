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宜蘭阿北顧盲聾弟45年　放棄赴日留學終身未娶！

▲▼羅東博愛醫院盧進德院長（上圖右）與賴明育醫師到訪，讓蔡老先生（上圖中）笑開懷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅東博愛醫院盧進德院長（上圖右）與賴明育醫師到訪，讓蔡老先生（上圖中）笑開懷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮87歲蔡老先生為照顧盲聾弟弟，放棄赴日留學機會、終身未娶，45年不間斷，事蹟在鄉里傳為佳話。日前蔡姓老翁至羅東博愛醫院腎臟科回診，特別致贈匾額向賴明育醫師表示感謝，此事輾轉傳進院長盧進德耳中。盧進德院長深受這份「善的傳遞」所感動，上周特別抽空拜訪蔡老先生，並允諾將投注更多心力在弱勢病人的出院照護服務上，讓感動得以延續。

▲▼羅東博愛醫院盧進德院長（上圖右）與賴明育醫師到訪，讓蔡老先生（上圖中）笑開懷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼羅東博愛醫院盧進德院長（上圖右）與賴明育醫師到訪，讓蔡老先生（上圖中）笑開懷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東博愛醫院表示，蔡老先生過去與盲聾弟弟定居在蘇澳相依，兩人相互扶持45載，事蹟曾在2年前獲媒體大幅報導，新聞讓位於頭城鎮的聖方濟安老院十分感動，在蔡老先生的弟弟往生後，院方主動將蔡老先生接至該院養老，讓蔡老先生安享晚年。

蔡老先生因腎臟疾病定期至羅東博愛醫院腎臟科回診，他有感於長期受賴明育醫師的照料關懷，特地訂製了感謝匾額致贈給賴明育，還拍下照片寄給院方留存。

在人際關係日漸疏離的社會，蔡老先生單純直接的感謝令盧進德院長動容，在上任屆滿2周年之日，特地帶領賴明育醫師和社工師，前往聖方濟安老院，除了當面慰問探視年事已高的蔡老先生，也感謝安老院當時為社會貧弱伸出援手。

「蔡老先生的舉動喚起我心目中的良善。」盧進德院長說，從蔡老先生無怨尤的照顧弟弟，到聖方濟安老院院方的送暖，再到蔡老先生感念賴醫師的付出，讓良善的意念在三者之間傳遞開來。

盧進德院長表示，針對出院後特殊需要協助的個案，將優化社工關懷機制，讓社會資源得以及時投注。

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