雲端最前線／國軍持續搜索失聯飛官 藻礁公投回歸動員戰？

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藻礁公投連署已達門檻，8月28日公投在即。對此，民進黨定調能源論述「核四重啟不是選項」、「解決藻礁爭議時不與環保團體對立」；但府方人士也透露，環團立場踩很硬，民進黨目前有兩個方向，一是提公投對案反制，二是全力動員反對。這是否代表，藻礁公投最後將回歸動員組織戰？《雲端最前線》25日邀請立法委員陳玉珍、立法委員范雲、台北市議員李柏毅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲藻礁公投送中選會 。（圖／記者黃克翔攝）

新冠AZ疫苗在22日開打，但北部傳出一名醫護人員施打不到10秒後就出現急性過敏反應，院方立即將該護理師收治加護病房。對此，衛福部次長石崇良回應，該個案的確出現過敏反應，但症狀算輕微，現已離開加護病房，另也透露疫苗不良反應新增3件，目前累計7件。雖然行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中帶頭施打，但如今傳出不良反應，是否會降低國人接種疫苗的意願？

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海意外，國防部長邱國正25日赴立法院外交及國防委員會備詢，會前在召集委員、民進黨立委趙天麟的指示下，全體立委、國防部官員起立默哀1分鐘。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。