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女高中生搭台中捷運...妳是壽星！盧秀燕帶頭唱生日快樂歌

▲台中捷運綠線今天復駛試營運，一早除了通勤族外，也有捷運迷來朝聖。（圖／記者游瓊華攝）

▲一名沙鹿高工高二女同學在捷運上透露今天恰巧是她生日，市長盧秀燕也為她唱生日快樂歌。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市捷運綠線25日復駛，展開30天試營運，民眾持電子票證即可免費搭乘。台中市長盧秀燕也從捷運北屯總站搭乘6點的第1班車出發。盧秀燕表示，有點激動、百感交集，這條捷運蓋得太久了，像是千辛萬苦生出自己的孩子一樣。這班搭乘乘客的超級幸運星是一位沙鹿高工高二女學生，透露今天是她的生日，盧秀燕也帶著所有人為女學生唱生日快樂歌、簽名送生日禮物，女學生也提到生日願望是「疫情快點結束！」

這位沙鹿高工高二女學生表示，捷運通車後讓她通勤時間可以減少30分鐘、比較方便，今天是要從四維站搭到市政府站，但因為搭錯方向，才巧遇市長。盧秀燕還贈送女學生一本限量「捷伴台中遊」手冊，並在上面簽名寫上Happy Birthdat，還有一張中捷一卡通電子票券。

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▲台中捷運綠線今天復駛試營運，一早除了通勤族外，也有捷運迷來朝聖。（圖／記者游瓊華攝）

▲捷運迷施同學就讀中醫大，今天專程來搭捷運首班車朝聖。（圖／記者游瓊華攝）

台中捷運綠線首班車早上6點鐘準時發車，不少捷運迷一早就衝到松竹站搭乘，一位家住西屯的李同學早上3點半就起床，從家裡騎車到松竹站等待首班車，他透露「去年11月通車時沒搭到，相當扼腕，這次就是要來初體驗！」另一位就讀中國醫大的施同學也是專程來搭乘，但坦言「捷運不會是他未來主要交通工具，以後沒有什麼機會搭乘，今天單純來朝聖。」

媒體問何時換下捷運制服？盧秀燕表示，她自己把責任穿在身上了，目前尚在試營運期間，還未正式商轉，自己還不會換裝，等4月25日正式通車，才會換回原本的服裝。

▲台中捷運綠線今天復駛試營運，一早除了通勤族外，也有捷運迷來朝聖。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中捷運綠線今天復駛試營運。（圖／記者游瓊華攝）

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