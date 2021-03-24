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衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

▲台中分區供水實施內容。（圖／經濟部提供）

記者游瓊華／台中報導

經濟部旱災中央災害應變中心24日召開第10次工作會報，決議台中、苗栗從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。台中市政府經發局宣布，4月1日起自來水用水每月1000度以上工業用水戶節水自11%提升至13%，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減量供水20%。此外，4月6日起分區供水，預料將衝擊100萬戶居民，另台中市公立游泳池4月6日起也暫停對外開放。

台中市政府經發局說明，為加強相關產業節水力度，自4月1日起自來水用水每月1000度以上工業用水戶由節水11%提升至13%，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減量供水20%，另考量清明掃墓民眾用水需求，台中、苗栗地區自4月6日由減量供水橙燈轉為分區供水紅燈，考量大管線操作及停復水排氣作業，將以國道1號為分界，分甲乙兩區輪流停水，甲區停週二、三，乙區停週四、五，部分取用地下水區域或科學園區使用專管將不停供，但節水率增至15%。

經發局表示，為因應分區供水作業，水利局已開放福田水資源中心等6處再生水水源，日產量達10.6萬噸；都發局提供52處新建建築工地地下水資源資訊，日產量達100萬噸以上；運動局針對公立游泳池暫停對外開放，並作為限水時期的緊急備用水源，目前工業用水大戶已自行調度水車前往取用。

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