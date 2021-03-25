中捷綠線今重啟！18站免費搭30天　粉絲凌晨3點半起床搶搭首班車

記者游瓊華／台中報導

去年宣布通車不到一周就因軸心斷裂停駛的台中市捷運綠線，今天試營運復駛，展開30天試營運，民眾持電子票證即可免費搭乘。台中市長盧秀燕也搭乘6點的第1班車，從北屯總站到市政府站，宣告捷運已經準備好、安全通車。

▲台中市長盧秀燕搭乘6點的第1班車。（圖／記者游瓊華攝，下同）

台中捷運綠線2020年11月試營運6天就發現車廂連結器軸心斷裂，隨即全面停駛。歷經109天，台中市捷運故障審查委員會終於審查通過台北捷運工程局提送的故障分析報告。台中市長盧秀燕10日宣布，台中捷運將在3月25日恢復試營運30天，4月25日正式通車。

▲盧秀燕從北屯總站到市政府站。

捷運綠線將從3月11日至24日進行全車隊運轉測試，列車按照營運時刻表行駛，同步讓全線系統設施設備運作暖身；接著從3月25日至4月23日試營運，全線18個車站免費開放民眾試乘，4月24日停止服務一天，準備4月25日舉行通車典禮、典禮後正式營運。

台中捷運這次試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日6時至24時開放搭乘；另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

▼上班族李先生上次沒搭到台中捷運，今天凌晨3點半就起床，從西屯區騎車到北屯總站搭乘。