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銀行經理「諸慶恩遭冤判」死亡案　台高檢聲請再審

▲▼臺灣高等檢察署書記官長吳怡明，說明諸慶恩案聲請再審。（圖／記者吳銘峯攝）

▲臺灣高等檢察署書記官長吳怡明，說明諸慶恩案聲請再審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

富商翁茂鍾家族事業因進行外匯衍生性金融商品操作，積欠巴黎銀行946萬美元，當時銀行開出1億4千萬元本票向法院供擔保，但翁家卻反控銀行人員偽造本票，巴黎銀行前經理諸慶恩等人遭提起公訴。諸男最後自殺以示清白，最後以不受理結案，但高檢署重啟偵查後，15日決定為諸男的利益，聲請再審。

本案因1995年翁茂鍾的家族事業怡華實業與巴黎銀行（當時為百利達銀行）進行遠期外匯及選擇權等衍生性金融商品交易，當年怡華公司開出1千萬美元（約新台幣3億元）本票給銀行做為擔保，一開始雖有賺錢，但之後不斷賠錢，到1997年間怡華公司已經積欠近1千萬美元。銀行持本票向法院請求強制執行怡華公司帳戶金錢，並獲法院准許；因此怡華公司提出確認本票債權不存在之訴，並聲請停止執行，法院准許銀行供擔保1億4千萬元後，准予執行。

銀行方面由諸慶恩等3名主管，經詢問律師事務所後，決定開出14張1千萬元定存單做擔保，但翁家卻向檢調單位提出檢舉，指稱一開始的千萬美元本票乃是偽造本票。最後台北地檢署依照「業務登載不實」、違反《商業會計法》等罪，對諸慶恩等3名銀行主管提起公訴。

3人一審均獲判無罪，但二審高等法院卻在2002年間，改將諸男依照「行使業務登載不實文書罪」判刑4月、緩刑3年，餘2人無罪；此時怡華公司也對諸男等3人提出附帶民事訴訟，求償近5億4千萬元，因高院二審改判諸男有罪，高院刑庭將諸男被求償5億4千萬元部分，裁定移送高院民庭審理。

諸男與高檢署均對二審高院的有罪判決，提出上訴第三審。最高法院審理期間，諸男於2003年5月24日自殺身亡，留下4歲與1歲的一對幼女，必須承受怡華公司求償5億4千萬元的官司。求償官司最後怡華公司敗訴確定，另外諸慶恩行使偽造文書的刑案部分，最高法院以不得上訴為由予以駁回；最高法院也對高檢署上訴的部分，以被告死亡為由改判不受理。

全案於前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案爆發後，再度受到關注，法務部長蔡清祥日前承諾會重啟調查，而台灣高檢署也在15日決定，以被告利益為由，對諸慶恩案向台灣高等法院聲請再審。

台高檢書記官長吳怡明指出，本案因發現新事實、新證據，於審理期間提出但未經法院審酌，所以聲請再審。理由包含，當時諸男在二審期間提出百利達銀行營業執照影本、定存單發行統計表等證據，均未經高院調查斟酌；另外包含諸男與2名共同被告、證人，均證述百利達銀行簽發之可轉讓定期存單有效，也未經高院審酌。此外，百利達銀行曾於1999年間函復財政部，其內容證明諸男並無偽造文書之犯意，這也未經高院審酌。最後就是怡華公司對諸男求償5億4千萬元的官司，最後怡華公司敗訴確定，也證明百利達銀行當時並無損失，這部分也未經審酌。

▼臺灣高等檢察署書記官長吳怡明，說明諸慶恩案聲請再審。（圖／記者吳銘峯攝）

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