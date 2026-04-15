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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

關懷毒品戒癮狀況　保護司、士林地檢赴趕路的雁全人關懷協會

▲▼法務部保護司司長洪信旭（右4）與士林地檢署檢察長張云綺（中）等人，前往「趕路的雁全人關懷協會」戒毒中心訪問。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部保護司司長洪信旭（右4）與士林地檢署檢察長張云綺（中），前往「趕路的雁全人關懷協會」戒毒中心訪問。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了更了解轄區內的毒品戒癮狀況，法務部保護司司長洪信旭帶隊，與士林地檢署檢察長張云綺等人，於今年1月間前往「趕路的雁全人關懷協會」戒毒中心訪問。一行人除了致贈慰問品以外，更鼓勵更生人勇於戒毒、重建人生。

洪信旭在活動後表示，法務部長鄭銘謙指示要打造「溫暖有感的柔性司法」，讓施用毒品者重新站起來。透過結合各項社會資源，提供生活、工作等多方支持，讓更生人能順利復歸社會，不再被毒品束縛。

至於士林地檢署檢察長張云綺也指出，行政院於2024年11月通過「新世代反毒策略行動綱領」第3期，其中戒毒工作是重點。期望在場的戒癮者能持之以恆，徹底戒除毒癮，開創更美好的未來。由於更保士林分會與「趕路的雁全人關懷協會」戒毒中心（弟兄之家）長期合作近24年，累計轉介202人，在毒品戒癮方面成果豐碩，因此張云綺一行人此次也致贈慰問品，勉勵戒癮者堅定信念、脫離毒害。

當日戒癮成功的更生人阿民（化名）分享生命歷程。他年少時嚮往江湖義氣，誤入歧途，以暴力解決衝突，逐漸在幫派中嶄露頭角，卻在事業巔峰染上毒癮，反覆入監，行為失控，家庭亦深受其害，父母長期活在恐懼中。他坦言過往換來的只是夢碎與悔恨。其後進入「趕路的雁全人關懷協會」戒毒中心，在士林分會持續關懷支持下，歷經六年艱辛終成功戒毒，重建與家人的關係，並蛻變為中心主任，投入助人工作。他以自身經驗勉勵他人遠離毒品，只要堅定決心，人生仍有重新開始的可能。

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