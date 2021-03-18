翁茂鍾案警政署證實送地檢續查　劉柏良：樂觀其成釐清事實

▲警政署副署長劉柏良認為案件送地檢署調查能加速釐清事實、他樂觀其成。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

警政署今天（18日）在立法院司法法制委員會專案報告翁茂鍾案，警政署表示因行政調查無法查明副署長劉柏良、警政委員周幼偉及退休的偵查員徐綉岳未簽辦相關案件，警政署正時目前已將該案移請檢察官進行司法調查。

根據監察院調查報告，揭露警政署副署長劉柏良及警政委員周幼偉曾購買翁茂鍾公司股票，並於1998年8月28日晚間、當天刑事局約談翁茂鍾兄弟後，翁設宴在頂上魚翅餐廳宴請包含當時刑事局局長、以及劉柏良、周幼偉等人，遭監察院認為違反公務員服務法及倫理規範。

警政署18日在報告中證實，完成相關行政調查，但全案會移請地檢署請檢察官續查認定是否有不法之處，因當時金融機構資料不復存在，警政署政風人員要調取其他資料也因非司法機關困難重重，警政署續將案件交給檢察官續查，但強調並非將兩高階警官函送，監院報告認定有邀宴餽贈部分，警政署認為並無違反公務員廉政倫理規範無從議處。

警政署副署長劉柏良也對媒體表示，他從調返署裡服務後全力配合調查，並主動提供相關購股金融機關資金明細，交給政風室調查，他樂見地檢署繼續調查，能加速釐清事實真相，他樂觀其成。

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