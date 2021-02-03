傳前部長湯曜明、陳肇敏捲入石木欽案　國防部：配合清查比對

▲國防部發言人史順文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽爆出與富商翁茂鍾不當接觸，傳出前國防部長湯曜明、陳肇敏任內也涉入其中。對此，國防部3日表示，國防部辦理採購皆秉持公平、公正、公開的原則，並依照《政府採購法》辦理招標，不會受到外力干涉，而目前本案有關單位正在做清查比對。

石木欽案爆出多名司法官與佳和董事長翁茂鍾不當接觸，有媒體報導，湯曜明及陳肇敏等高階將領涉入其中，兩人任內收受涉案富商翁茂鍾的饋贈、買進翁茂鍾的股票，翁茂鍾的佳和集團也多次輕鬆拿下軍方標案，總金額逾新台幣2.4億元。

國防部發言人史順文表示，有關國防部辦理採購案件，都是秉持公平、公正、公開的原則，並且依照《政府採購法》辦理招標作業，不會受到外力干涉，目前本案有關單位正在做清查比對，若有需要配合的地方，國防部都會全力配合。

國防部3日上午召開例行記者會，就「110年教育召集執行作法」、「國軍春節期間執行外離島軍民運輸作業規劃」、「春節假期國軍醫院醫療服務不中斷」等主題對國人發布，並在回應相關時事議題時做了上述說明。

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