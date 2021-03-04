多位法官捲入不當飲宴案　最高法院院長吳燦2度哽咽道歉

▲最高法院院長吳燦，為不當飲宴案哽咽道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院調查前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案，發現有多位最高法院前庭長、法官，都與富商翁茂鍾有不當飲宴。對此，最高法院院長吳燦4日，公開道歉。他說，對於最高法院最近引起的物議，向司法同仁與外界表示歉意。另外他也感嘆「大夫無私交」，希望這起事件能趕快過去。

司法院1月中公布石木欽案後續的調查報告，總計調查20名現職、退休法官，包含優遇大法官蔡清遊、最高法院前院長林奇福等人，均有違失情節。最後有6人被司法院人審會決議送監察院議處，但外界仍不滿意，提出許多質疑。司法院長許宗力也發布聲明，強調將「展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為」、「嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心」將在3個月內完成調查報告。

對於石木欽案引起的後續，最高法院院長吳燦4日與媒體茶敘時，一開始先舉出前司法院副院長蘇永欽所提到「對終審法院要有最起碼的尊重，」「即便對最高法院有所不滿，但對終審法院要有最起碼的尊重。」

吳燦接著說，「不過很遺憾的是，去年爆發的翁姓商人飲宴事件。包括本院已經離退的許多法官，都牽扯在內……雖然是非曲直要由有關機關調查，但很多同仁還是兢兢業業，堅守在審判崗位，我個人表示敬意……另外對於本院所惹起的物議，我個人身為院長，我代表最高法院，向司法同仁乃至於外界，表示歉意，抱歉，沒有做得很好。」吳燦2度哽咽，最後更起身鞠躬道歉。

他最後感嘆，「大夫無私交」、「我們在交往對象的時候，必須要有所顧慮。當然這也不是要叫我們達到六親不認，但真的是大夫無私交。我們也希望這個事件能趕快的過去，回復到我們最高法院本來應該擔負起的責任。」

