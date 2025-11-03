　
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生保護會八十周年慶祝大會暨十大傑出更輔員　明日頒獎表揚

▲▼「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會。行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲為了籌備80周年慶祝大會，更生保護會於7月間舉行國際學術研討會暖場。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

一直扮演守護更生人角色的臺灣更生保護會，今年正式邁入第80年。更保總會將於4日舉行盛大的慶祝典禮，包含總統賴清德、副總統蕭美琴，都將獻上賀詞。此外行政院長卓榮泰也會親自到場祝賀，並頒發十大傑出更輔員，鼓勵更生保護工作繼續再往前。

本次的「更保八十 溫暖有感 以愛復歸」更生保護節慶祝大會，將於4日下午2點半，於張榮發基金會國際會議中心舉行。今年適逢更保創會八十周年，特別舉辦「更生80 十大傑出更生輔導員」頒獎典禮，表揚十位長年陪伴更生人走過重生之路的輔導員。此選拔每十年舉行一次，象徵社會持續推動「陪伴、關懷、復歸」的力量，展現更生保護工作的深厚底蘊與人本精神。

此外，本次大會也將表揚長期參與監所教化、保護事業及協助推展更生保護工作的個人與團體，頒發多項獎項：包括行政院表揚有功人士及團體共 10名／團體，法務部核頒獎牌共 12 面（涵蓋總會及各分會）、法務部核頒獎狀及感謝狀共 21 名（涵蓋總會及各分會），以及本會表揚協助推展更生保護有功團體共 1 面。透過這些獎項，我們向多年來默默奉獻、支持更生保護工作的分會更生輔導員、企業及社團致上最誠摯的感謝。每一份努力都讓更多更生人順利復歸社會，彰顯民間力量在社會安全網中不可取代的角色。

由於聯合國大會宣布將2026年訂為「國際志工永續發展年」，簡稱「IVY 2026」，中文為「國際志工年 2026」。這是繼2000年國際志工年(IVY)，聯合國再度對於志願服務領域做出的全球性重大決議。因此，臺灣更生保護會也利用這重要的場合，響應並參與，「臺灣更生保護會響應國際志工年IVY 2026！溫暖有感，接軌國際，點亮更生！」，期許社會能持續給予更生人力量與機會，共同實現一個更溫暖、更具包容性的社會環境。

11/01 全台詐欺最新數據

北監舉辦「詐欺法治教育講座」　盼收容人自省自新積極復歸社會

北監舉辦「詐欺法治教育講座」　盼收容人自省自新積極復歸社會

10月移轉棟數止跌反增5.7%　全年面26萬棟保衛戰

饗食天堂林口三井店今開幕　12道限定料理一次看

印度空難241死　「唯一生還者」煎熬：上帝給我生命卻奪走家庭

高市早苗喊話金正恩！邀開「高金會」　力求解決北韓綁架問題

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

李洙赫留台愛相隨GD！訪台愛用包款找到了　加碼公開近期同款時髦單品

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

宣導執法並行見效！基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

