新疆棉花年產595萬噸遭抵制　中儲糧集團：自己都不夠用

▲民眾利用機具採收新疆棉花。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

近期包含美國在內的五眼聯盟成員國及歐盟紛紛對新疆違反勞動人權向當地官員及組織提出制裁，一部分原因認為新疆生產的棉花為壓榨勞力產生，而網友也翻出包含H&M在內的全球知名廠商在2020年便提出拒用新疆棉的聲明，引起輿論譁然。對此，大陸中儲糧集團表示，新疆長絨棉長年供不應求，每年還需從國外進口200萬噸左右。

▲新疆棉花年產量占全大陸87%。（圖／CFP）

《新華網》報導，中國儲備糧管理集團數據顯示，作為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產國，2020/2021年度棉花產量約595萬噸，總需求量約780萬噸，年度缺口約185萬噸。其中，新疆棉產量520萬噸，佔國內產量比重約87%，佔國內消費比重約67%。

據了解，新疆長絨棉可用於生產衣被，具有暖和、透氣、舒適的特性，長年供不應求。為滿足大陸國內需求，中國每年還需向外進口200萬噸左右棉花，近年加強與巴西、印度等重要棉花生產國合作，以確保棉花市場供應鏈穩定。

對於外界批評的新疆壓榨維族，採取勞役制度生產血汗棉花，大陸駐英國使館臨時代辦楊曉光表示，新疆棉花生產已實現高度機械化，不再需要大量人力，「而且工作機會少、報酬高，競爭激烈，哪裡還需要強迫勞動？」