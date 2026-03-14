「杏運遇見你」！藝術與愛同行　更保台中分會杏仁茶傳溫情

▲阿源與小溱（中）共同經營「古早味杏仁茶溱源小舖」，在今年的更生年貨大街。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

台灣更生保護會台中分會扶助更生人阿源（化名），阿源在藝術方面頗有天賦，除了多次參加更生美展，也與女友小溱共同經營「古早味杏仁茶溱源小舖」，成為重生旅途的起點。更保台中分會也核准阿源申請的圓夢創業貸款，讓阿源能夠走向人生的新篇章。

阿源年少輟學後誤入歧途，在毒品的誘惑中一步步迷失自我，最終因販賣毒品而鋃鐺入獄。19年6個月的漫長刑期不僅是他生命中最沉重的代價，更成為他重新省思人生的起點。服刑期間，母親始終不曾放棄阿源。即便因過勞導致腎衰竭而住院開刀，手術甦醒後仍抱病前來探監，那一幕深深震撼了他的內心，也成為他決心改過向善的關鍵時刻。

為了回報親恩，阿源從戒菸開始鍛鍊意志，為擺脫毒品枷鎖踏出第一步，並立志以行動重新做人。在監所中，阿源接觸到「雕塑心靈之美技訓班」，透過藝術重新認識自己。十四年間他投入水墨、膠彩、油畫與漆藝創作，在創作中沉澱心靈、重建自信，累積四十二件獲獎作品並入選歷屆更生美展，以雙手證明浪子也能重新塑造人生價值。

出監後的世界並不容易，現實的生計壓力與社會眼光都是重新開始的考驗。此時知心女友小溱走進他的生命，不只是情感上的陪伴者，更是生活與事業上最堅實的後盾。她鼓勵阿源穩定工作、持續藝術創作，陪著他一步步站穩腳步。阿源與小溱兩人共同經營的「古早味杏仁茶溱源小舖」成為重生旅程的具體實踐。杏仁茶遵循傳統工法、慢火熬煮，過程繁複卻不取巧，正如阿源對人生的體悟——唯有踏實，才能走得長遠。

為充實「溱源小舖」的設備與原料，阿源向更生保護會申請圓夢創業貸款，這筆貸款不僅成為他自立更生的重要基礎，也是他重新出發的第一步。台中分會更是持續關懷輔導阿源創業，並多次開團訂購支持與協助宣導，讓他對復歸社會更有信心。曾經追逐紙醉金迷、靠賺快錢過活的阿源，如今選擇從清早擺攤賣杏仁茶開始，在一杯一杯銅板價的踏實積累中開啟每一天的生活。即便創業過程困難重重，但在小溱與更保分會的鼓勵下，阿源勇敢選擇不逃避不退縮，與小溱攜手同行共度風雨。

今年，在分會鼓勵下，「溱源小舖」進駐更生年貨大街販售，大幅提升能見度與銷售量。一杯杯熱騰騰的杏仁茶，不只是商品，更承載著重生的故事與被社會接納的感動。阿源感謝能在年節前，與大家分享這份古早味的溫暖，迎向嶄新的人生篇章。