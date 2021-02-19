監委續查6前法官與翁茂鍾不當接觸　監院立4案全面徹查

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院司法及獄政委員會19日表示，司法院移送6位與富商翁茂鍾有不當接觸的前法官相關卷宗，將另行立案調查。此外，前監察委員高鳳仙提出「應華炒股案」當時未通過，因事涉重大，決議續行調查。

監察院去年9月公布前公懲會委員長石木欽及多名司法檢調高層人員涉不當接觸，要求行政院及司法院就涉案司法人員提出調查報告。司法院人事審議委員會今年1月決議，前法官林奇福、顏南全、蘇義洲、曾平杉、陳義仲及林金村等6人都有應受懲戒的必要，並將卷證等移送監察院。

監察院司法及獄政委員會19日下午舉行會議，經委員會討論決定，最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台灣台南地方法院前法官蘇義洲等3人，均為曾經審理翁茂鍾或其經營公司訴訟案件的法官，與翁茂鍾有不當往來。

監察院司法及獄政委員會表示，有關違失行為情節重大部分，因與石木欽前案中，審理翁茂鍾相關案件有密切關連性，委員會決議另行立案調查，由原調查監委王美玉、高涌誠負責調查。

監察院司法及獄政委員會指出，台灣高等法院台南分院前法官曾平杉、台灣高等法院台南分院前法官陳義仲、台灣高等法院台南分院前法官兼庭長林金村等3人，雖非翁茂鍾及其經營公司所涉訴訟案件之承審法官，但與翁茂鍾不當往來次數眾多。

監察院司法及獄政委員會說明，有關違失行為情節重大部分，委員會決議另行立案調查，並推舉張菊芳委員、趙永清委員與林郁容委員負責調查。

有關「應華炒股案」部分，翁茂鍾由台中高分院從8年改判4個月，檢方沒上訴定讞，監察院司法及獄政委員會說明，前監委高鳳仙的調查報告，委員會之前決議不通過，因事涉重大，這次委員會決議續行調查，並推舉監委林國明、張菊芳、王麗珍、蘇麗瓊負責調查。

監察院司法及獄政委員會表示，翁茂鍾涉及怡安公司炒作股票的刑事案件，偵查期間除石木欽外，翁茂鍾並與調查局前調查官秦台生密切接觸，該案移轉管轄與不起訴處分是否違法案件，委員會決議交查研究，並推舉監委蔡崇義、王幼玲、葉宜津負責調查。

監察院司法及獄政委員會也說，司法院與法務部其後移送案件，將待送到監察院後經委員會討論再另行處理。

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