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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉彥君／內線交易紅線關鍵在於前後18小時

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲只要任職於上市櫃公司，因為知道公司有重大消息，在消息沒有公開前後18小時內買賣股票，就有可能違反內線交易。（圖／視覺中國CFP）

個人買賣自己任職公司的股票會犯法嗎？之前和幾位在科學園區工作的朋友吃飯，近期台灣科技股受惠國際貿易戰影響，情勢大好，股價也一漲不回頭！吃飯時不禁聊起股票，但聽到朋友之所以買賣自己任職之上市櫃公司股票原因時，不禁替朋友擔心，並提醒關於《證券交易法》內線交易的規範。朋友反問：「犯法嗎？又不是公司高層或大股東、大老闆？內線交易不都是規範公司高層或大股東、大老闆嗎？」

不要以為《證券交易法》內線交易規定「只」規範公司高層或大股東、大老闆，這可是超級錯誤的觀念！任何人當然都可以透過公開市場買賣自己任職之上市櫃公司的股票，但須看你為何而買或賣？

只要任職於上市櫃公司，因為知道公司有重大消息，在這消息沒有公開前或公開後18小時內買賣任職之上市櫃公司股票，就有可能就該當《證券交易法》第157條之1的內線交易構成要件，而依照同法第171條規定，是可被判刑有刑事責任的。

依照《證券交易法》內線交易規定，即使不是公司高層或大股東、大老闆，但如果是基於職務關係知悉任職之上市櫃公司消息的人，或是從任職之上市櫃公司高層或大股東、大老闆處輾轉得知的內線消息，即使是上市櫃公司的普通員工，一樣可以成為《證券交易法》內線交易所規範的行為人。

一般人如何判斷聽到的是不是重大消息？或許可用以下兩個簡單標準：其一，是理性投資者標準，如果是一般股民知道這消息後，是否也非常可能會買進或賣出該檔股票。其次，以白話言之，就是「心中有鬼」標準，筆者常被親朋好友問：我這樣買賣「自己」公司股票會不會有內線交易？就算輾轉知悉，並不限直接從關係人知悉，間接得知內線消息也算。實務上也有公司清潔工在打掃時聽到相關消息，轉而告知朋友，結果朋友買股票後因而犯法的案例。

至於如果買賣自己任職之上市櫃公司股票卻反而虧損，這樣也會構成《證券交易法》內線交易規範嗎？當然還是有，因我國《證券交易法》內線交易規定並不區分知悉內線消息買賣之人獲利或虧損；換言之，只要知悉內線消息還交易，就可能觸法判刑，至於交易後卻虧損，只能說是賠了夫人又折兵。

最後，給讀者三點關於防範內線交易的建議：

1.只要在上市、上櫃、興櫃公開發行股份有限公司任職，每一員工都可能是受《證券交易法》內線交易規範的人。

2.對於公司業務要有重大消息的警覺，而且隨意洩漏知悉公司商業、技術秘密，除可能違反《證券交易法》內線交易規範，也可能成立《刑法》第317條洩漏業務上知悉工商秘密罪與違反營業秘密法罪責。

3.知悉重大內線消息，嘴巴要守住，雙手要管緊，實務上認為，偶然聽聞配偶打電話談到公司內線而買賣股票就會構成《證券交易法》內線交易，大家豈可不謹慎。

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●劉彥君，台北地檢署檢察官、台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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